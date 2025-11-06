Сгорел быстро и бесшумно: в небе над Россией пролетел яркий космический объект. Кадры необычного явления

Вечером 5 ноября жители Московской области заметили необычное явление — в небе над регионом сгорел яркий болид. Всё произошло около 22:20 по местному времени. Кадрами светящегося объекта поделились пользователи в соцсетях.
Болид оставил за собой яркий след, быстро распался на части и сгорел в атмосфере. Местные жители предполагают, что это мог быть космический мусор, комета или метеорит.
Неделю назад, 27 октября, над Москвой пролетел еще один метеорит, писали наши коллеги из MSK1.RU. Как рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, он взорвался в небе и засыпал осколками Новгородскую и Тверскую области.
По их словам, метеор был диаметром около 1 метра. Он вошел в атмосферу Земли, развив скорость в 35 километров в секунду. Его горение также было видно над Вологдой, Череповцом и Ярославлем. Ученые считают, что фрагменты этого метеорита могут достигать размеров баскетбольного мяча.
Что же из себя представляет новый объект, который сгорел в небе над Москвой, исследователи пока не прокомментировали.