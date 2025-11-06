Сгорел быстро и бесшумно: в небе над Россией пролетел яркий космический объект. Кадры необычного явления

В небе возникла яркая полоска Источник: «Метеодневник. Новости погоды», «Новости Москвы» / Telegram

Вечером 5 ноября жители Московской области заметили необычное явление — в небе над регионом сгорел яркий болид. Всё произошло около 22:20 по местному времени. Кадрами светящегося объекта поделились пользователи в соцсетях.

Источник: «Метеодневник. Новости погоды» / Telegram

Болид оставил за собой яркий след, быстро распался на части и сгорел в атмосфере. Местные жители предполагают, что это мог быть космический мусор, комета или метеорит.

Источник: «Новости Москвы» / Telegram

Неделю назад, 27 октября, над Москвой пролетел еще один метеорит, писали наши коллеги из MSK1.RU. Как рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, он взорвался в небе и засыпал осколками Новгородскую и Тверскую области.

В Москве и области заметили странное зеленое свечение в небе Источник: Агентство «Москва» / Telegram

По их словам, метеор был диаметром около 1 метра. Он вошел в атмосферу Земли, развив скорость в 35 километров в секунду. Его горение также было видно над Вологдой, Череповцом и Ярославлем. Ученые считают, что фрагменты этого метеорита могут достигать размеров баскетбольного мяча.