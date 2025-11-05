НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России появятся специальные сим-карты для детей: в чем их особенность

Минцифры запускает их в работу

Отследить местоположение их носителя можно будет в личном кабинете портала «Госуслуги»

В России начнут продавать сим-карты с функцией отслеживания геопозиции их носителя. Предназначаться такие симки будут для детей. Подробности о новом проекте рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей всё-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей», — рассказал Шадаев в разговоре с РИА Новости.

Важно, что в новые сим-карты будет встроен специальный геотрекер. Отслеживать местоположение своего ребенка родители или родственники смогут через портал «Госуслуги».

Геотрекер (Geo Tracker) — это GPS-приложение, которое позволяет записывать перемещения пользователя.

Назначить доверенное лицо, которому будет предоставлен быстрый доступ к геотрекам, можно напрямую через оператора связи. Благодаря новым сим-картам повысится безопасность детей, а также это нововведение поможет упростить контроль за их передвижениями.

Ранее Роскомнадзор потребовал от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неподтвержденными данными. По разным оценкам экспертов, эта мера может коснуться от одного до семи миллионов пользователей. Подробности о том, как не потерять доступ к своему сотовому номеру, мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Сим-карта Ребенок Безопасность Минцифры РФ Максут Шадаев
