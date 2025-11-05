Россияне впервые отмечают новый праздник: кого поздравляем

Новый праздник в России закрепили за 5 ноября Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В России впервые празднуют День работника суда. Постановление об учреждении профессионального праздника для работников судебной системы подписал 24 октября глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Установить дату этого праздника предложил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, обратившись к президенту России Владимиру Путину. Этот день закрепили за 5 ноября.

День судебного работника приурочен к изданному в этот день в 1723 году указу Петра I «О форме суда», который определил ключевые принципы работы судебной системы: установил порядок рассмотрения дел, закрепил обязательное участие обеих сторон в гражданских и большинстве уголовных дел, регламентировал процедуры вызова сторон в суд и меры принуждения к участникам процесса, включая арест.

«Новый профессиональный праздник станет еще одним шагом к укреплению престижа судебной системы и признанию заслуг работников правосудия в развитии правовой культуры российского общества», — подчеркнули в Верховном суде.

Кроме того, в России появилось еще несколько новых праздников. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы об их введении. Отмечать новые торжества теперь будем каждый год, один весной, а другой осенью.