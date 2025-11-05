НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Истории Алкоголизм, бездетность и многолетняя борьба с раком. Непростая судьба символа российского телевидения Юрия Николаева

Алкоголизм, бездетность и многолетняя борьба с раком. Непростая судьба символа российского телевидения Юрия Николаева

Народный артист скончался в Москве в возрасте 76 лет

224
Вспоминаем непростой жизненный путь телеведущего Юрия Николаева | Источник: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»Вспоминаем непростой жизненный путь телеведущего Юрия Николаева | Источник: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Вспоминаем непростой жизненный путь телеведущего Юрия Николаева

Источник:

Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

В Москве в возрасте 76 лет скончался телеведущий и народный артист России Юрий Николаев. 4 ноября стало известно, что мужчину госпитализировали с пневмонией, вечером его сердце остановилось.

MSK1.RU вспоминает историю жизни Юрий Николаева, ставшего символом российского телевидения.

Из физико-математического класса в ГИТИС

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Отец телеведущего был полковником МВД, а мама — капитаном НКВД. Родители баловали сына и во многом шли ему навстречу. Например, когда маленький Юра отказался посещать детский сад, ему наняли няню.

В школьные годы Николаев посещал театральный кружок. На телевидении он дебютировал в 13 лет. Правда, в качестве актера спектакля «Мужской разговор». При этом учился Юрий в школе с физико-математическим уклоном. Родители ожидали, что их наследник станет инженером, но он выбрал свой путь и после окончания школы с первого раза поступил в ГИТИС. Уже на четвертом курсе Николаев попал в труппу Театра имени Пушкина. Вскоре он начал сниматься в кино.

В студенческие годы Юрий женился на своей однокурснице Галине. Но брак оказался непрочным и просуществовал недолго. Как признавался потом Николаев, после развода они с Галиной перестали общаться.

«Отношения мы не поддерживаем; помню, как-то она позвонила, и мы долго разговаривали, даже договорились, что еще раз созвонимся и потом встретимся. Я положил трубку и подумал: „А зачем нам встречаться? Какая цель?“ Я не набрал, она тоже. У нее своя жизнь, она вышла замуж. У меня — своя», — откровенничал он.

После окончания школы с физико-математический уклоном Николаев с первого раза поступил в ГИТИС | Источник: Кадр из фильма «Большие перегоны», реж. Анатолий Дудоров (1971)После окончания школы с физико-математический уклоном Николаев с первого раза поступил в ГИТИС | Источник: Кадр из фильма «Большие перегоны», реж. Анатолий Дудоров (1971)

После окончания школы с физико-математический уклоном Николаев с первого раза поступил в ГИТИС

Источник:

Кадр из фильма «Большие перегоны», реж. Анатолий Дудоров (1971)

Триумф на телевидении и алкогольная зависимость

В 1975 году Николаев женился во второй раз. Избранницей артиста стала младшая сестра его друга Рональда Грависа Элеонора. Она признавалась, что влюбилась в Николаева еще в детстве и даже плакала, когда он женился в первый раз.

«Ну, я, 17-летний, на нее, конечно, не смотрел. А потом, когда она оканчивала школу и поступала в финансовый институт, мы случайно встретились в троллейбусе. Она такая стройная, с локонами», — вспоминал Юрий.

Как рассказывал артист, на свадьбе свидетелям пришлось скинуться на шампанское, потому что у жениха на это не было денег. В театре он получал всего 85 рублей, а гонорары за роли в кино были нерегулярными.

Источник: кадр из сериала «Хождение по мукам», реж. Василий Ордынский (1974–1977)Источник: кадр из сериала «Хождение по мукам», реж. Василий Ордынский (1974–1977)
Источник:

кадр из сериала «Хождение по мукам», реж. Василий Ордынский (1974–1977)

Вскоре после свадьбы Николаев попал в отдел дикторов на центральном телевидении и стал вести программу «Вперед, мальчишки!», а после и «Утреннюю почту». Счастье омрачала алкогольная зависимость.

«Когда случались длительные запои, Ляля (Элеонора. — Прим. ред.) выручала: умудрялась доставать бюллетени, чтобы мог на работе прикрыться. Бывало, уезжал из дома, а потом и сам не знал, где я — в Сочи или в Ленинграде, вообще в какой части страны. Жена находила через друзей и увозила пьяного домой», — вспоминал Николаев.

В 1978 году Юрий угодил в скандал: он вышел пьяным в эфир Первого канала. Причем в самое рейтинговое время, в пятницу вечером, когда миллионы зрителей ждали объявления о субботнем футбольном матче. Карьера Николаева могла на этом закончиться, но глава Гостелерадио СССР Сергей Лапин сказал: «Строго наказать, но на телевидении оставить».

«Я решил: „Больше ни грамма!“ Не кодировался, не лечился, просто запретил себе пить», — делился ведущий.

После успеха на телевидении Юрий Николаев столкнулся с алкогольной зависимостью | Источник: Бахтиер Абдуллаев / commons.wikimedia.orgПосле успеха на телевидении Юрий Николаев столкнулся с алкогольной зависимостью | Источник: Бахтиер Абдуллаев / commons.wikimedia.org

После успеха на телевидении Юрий Николаев столкнулся с алкогольной зависимостью

Источник:

Бахтиер Абдуллаев / commons.wikimedia.org

Бездетность и смерть родителей

Личной драмой супругов стала бездетность. Как признавался Николаев, они с супругой даже обращались за помощью к врачам, но тогда у медицины не было таких возможностей, как сейчас.

«То, что у нас с женой нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто, пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось», — делился с журналистами артист.

Еще одним ударом для семьи стала болезнь мамы Юрия — Валентины Игнатовны. Она долго скрывала от родных, что у нее обнаружили онкологию.

«Сестра перебирала какие-то бумаги мамы и случайно наткнулась на диагноз… Так она распорядилась своей судьбой. Мама прожила около четырех-пяти лет после того, как мы узнали и хоть что-то начали предпринимать», — говорил телеведущий.

Последние годы Валентина Игнатовна провела на даче в Подмосковье. Скончалась она в возрасте 72 лет, в день рождения сына.

«Отец продержался без нее всего два года, очень тяжело переживал ее уход. Со смертью родителей я понял, как мало уделял им внимания. И сейчас часто об этом думаю. Жена старается утешить: „Ты был прекрасным сыном, делал всё возможное“, — а я считаю, что мог сделать для них куда больше», — страдал ведущий.

Источник: Любимов Андрей / Агентство Москва»Источник: Любимов Андрей / Агентство Москва»
Источник:

Любимов Андрей / Агентство Москва»

Так и не смог победить рак

В нулевые у телеведущего обнаружили аневризму аорты и сделали операцию. Никто даже не подозревал о проблемах со здоровьем у Николаева, ведь вскоре после выписки он вернулся к работе, в тот период он вел шоу «Танцы на льду» в тандеме с Анастасией Заворотнюк. 

В 2007 году у артиста обнаружили рак кишечника. Ведущий признавался: болезнь то отступала, то возвращалась вновь.

«В чём причина моего заболевания, я не знаю. Моя мама скончалась от рака, — возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение… Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить», — говорил телеведущий.

Бороться с онкологией, по признанию Николаева, помогали поддержка жены и любимое дело. На телевидении появились программы «ДОстояние РЕспублики», «В наше время», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Бороться с онкологией Николаеву, по его собственному признанию, помогали поддержка жены и любимое дело | Источник: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»Бороться с онкологией Николаеву, по его собственному признанию, помогали поддержка жены и любимое дело | Источник: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Бороться с онкологией Николаеву, по его собственному признанию, помогали поддержка жены и любимое дело

Источник:

Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

В 2019 году в Сети появились слухи, что ведущий упал в обморок, получил травмы и гематомы. Тогда Николаеву якобы поставили диагноз «синкопальное состояние», при котором происходит внезапная потеря сознания. Тогда супруга артиста Элеонора поспешила успокоить публику, заявив, что это неправда. Но в 2024-м Николаева вновь госпитализировали с теми же симптомами.

В начале 2025-го стало известно, что телеведущий сломал бедро, на восстановление ушел не один месяц. Масла в огонь подливали слухи о том, что Николаев страдает от проблем с памятью.

4 ноября СМИ сообщили, что легендарный телеведущий попал в больницу с высокой температурой и низкой сатурацией (процент гемоглобина в крови, насыщенного кислородом. — Прим. ред.). Вечером того же дня Николаева не стало.

«Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — написал о трагедии артист балета Николай Цискаридзе.

Как пишет телеграм-канал Mash, причиной смерти ведущего стал рецидив онкологического заболевания.

Елена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Юрий Николаев История жизни Телеведущий
