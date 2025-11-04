Таксист изнасиловал молодую россиянку и высадил ее у метро: новости 4 ноября

Девушка села в такси, чтобы добраться до дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 ноября.

В России предложили сократить летние каникулы

В России предложили сократить летние каникулы школьников до двух месяцев, а учебный год продлить еще на месяц. Инициатива принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской.

«Каникулы у нас самые длинные в мире: три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — заявила омбудсмен в эфире «Говорит Москва».

Она отметила, что учебный год заканчивается в апреле из-за майских праздников и итоговых аттестаций, после чего дети уходят на летние каникулы. Родители сталкиваются с проблемой, чем занять детей в этот период.

Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем для занятий по творческим предметам, такими как рисование, музыка и физкультура. Однако для этого потребуется сдвинуть сроки ЕГЭ.

Москвич сдавал в ломбард украшения девушки, чтобы оплатить ужин в ресторане

Парень из Москвы получил три года тюрьмы за кражу ювелирных украшений и столового серебра из квартиры своей возлюбленной. Он сдавал их в ломбард, чтобы сводить девушку в ресторан.

Молодой человек познакомился с возлюбленной в октябре 2019 года. Пара встречалась до сентября 2023 года, причем в течение последнего года молодой человек регулярно выносил из квартиры девушки ювелирные украшения и столовое серебро и сдавал в ломбард, чтобы на эти деньги водить ее в рестораны и развлекать.

Девушка заметила пропажу наличных денег, золотых сережек и браслета Cartier и узнала от парня, что это он взял и сдал их в ломбард, испытывая финансовые трудности. После он вернул драгоценности.

Но позже обнаружилась еще одна пропажа — на этот раз столового серебра и ювелирных украшений девушки и ее мамы. Молодой человек обещал всё вернуть, но сроки сдвигались, после чего девушка сообщила об этом родителям, и они обратились в полицию.

В суде парень частично признал вину, но не согласился, что украл золотой браслет, «поскольку этого не помнит». Обвиняемый заявил, что не выполнил обещание компенсировать краденное, «из-за этого он в подавленном состоянии и не может устроиться на работу».

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в документе.

Суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с обвиняемого материального ущерба, но отказался удовлетворить требование о возмещении морального вреда.

Молодого человека взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, передают РИА Новости.

В России хотят ввести зарплату для родителей (но не для всех)

В России хотят ввести выплату государственной «зарплаты» для одного из родителей, который отказался от работы и карьерного роста в пользу воспитания детей.

«По-прежнему остается важным вопрос о последекретной поддержке родителей: часто возникает необходимость пристально присматривать за ребенком буквально до 5–6 лет. Часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей», — заявил депутат Виталий Милонов в разговоре с RT.

Он добавил, что такая ситуация, когда одному из родителей приходится отказаться от работы, часто возникает в многодетных семьях. Из-за этого в семье снижается уровень дохода. Поэтому он призвал рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей.

Россиян предупредили о временной блокировке карт из-за переводов на собственные счета

Российские банки временно блокируют операции клиентов при подозрениях на мошенничество, включая переводы между счетами, из-за усиления контроля по закону о борьбе с отмыванием денег. Чтобы избежать блокировки, рекомендуется не дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, не проводить анонимные операции и не переводить деньги незнакомым людям.

Подозрительными операциями считаются:

частые переводы на новые реквизиты;

дробление крупных сумм;

нетипичные поступления от третьих лиц;

внезапные крупные выводы после долгого накопления;

нестандартные назначения платежей.

Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина рекомендует указать понятную суть перевода и заранее уведомить банк о крупных переводах, чтобы избежать нежелательной блокировки. Если счет все-таки заблокировали, стоит предоставить банку запрошенные документы и подтвердить законность перевода.

Служба безопасности может заинтересоваться и переводами с накопительных счетов. Аналитик рекомендует избегать частых снятий и внесений средств с таких кошельков. Также следует поддерживать стабильный размер основной суммы на вкладе, чтобы не терять с него проценты, передает «Прайм».

Более 20 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна и наводнений

На Филиппинах сильные проливные дожди вызвали тайфун «Калмаэги». На острове идет массовая эвакуация. По информации официального представителя управления гражданской обороны республики Джуни Кастильо, с острова уже эвакуировали 387 тысяч человек.

Кроме того, выросло и число погибших. Жертвами стали уже 26 человек, пишет газета Inquirer.

В соцсетях распространяются кадры бедствия: улицы затоплены, машины смывает потоками, местные жители пытаются спастись от наводнения на крышах домов, а вода продолжает прибывать.

По информации Associated Press, в последний раз тайфун «Калмаэги» видели примерно в 95 км к юго-востоку от города Гуйуан в провинции Восточный Самар. Скорость ветра достигала 140 км/ч, а порывы — 170 км/ч.

Кроме того, на острове отдыхают и российские туристы. Посольство РФ на Филиппинах уточняет информацию о пострадавших из-за тайфуна россиянах.

Из-за непогоды в городах Лапу-Лапу и Себу отключено электричество. Во многих отелях не работает интернет, поэтому люди находятся в поисках мест с генераторами.

По данным синоптиков, жителей деревень на центральном острове Негрос заранее предупредили о том, что сильные дожди могут вызвать вулканические сели на вулкане Канлаон, который в последние месяцы выбрасывает клубы пепла и пара.

Уровень воды в реках уже достиг критических значений. После Филиппин тайфун продолжит свое движение в сторону Вьетнама.

В России появились два новых праздника

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о введении двух новых праздников. Их будут отмечать каждый год: один — весной, а другой — осенью. Документы об этом опубликованы на портале правовой информации.

Один из таких праздников — День коренных малочисленных народов РФ.

«В целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля», — говорится в документе.

Еще президент подписал указ о введении Дня языков народов. Его россияне будут отмечать ежегодно 8 сентября.

Путин расширил дальневосточную и арктическую ипотеку

Семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, на льготных условиях смогут взять дальневосточную и арктическую ипотеку. Сегодня президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря 2025 года внести изменения в эту программу.

«Обеспечить внесение в условия программы „Дальневосточная и арктическая ипотека“ изменений, предусматривающих распространение этой программы», — распорядился глава государства по итогам Восточного экономического форума.

Также в рамках программы этой ипотекой смогут воспользоваться все сотрудники государственных дальневосточных и арктических школ, колледжей и вузов. А саму программу распространят и на вторичный рынок жилья в городах, где не хватает новостроек.

Еще Путин поручил:

утвердить дорожную карту развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов;

представить предложения по изменению правил оборота данных для соблюдения их конфиденциальности и безопасности;

запустить на Дальнем Востоке и в Арктике единый преференциальный режим, предоставляющий бизнесу льготы, создать 10 технопарков;

обеспечить развитие в этих регионах мультимодальных транспортно-логистических центров;

разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года.

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Сегодня умер бывший вице-президент США (2001–2009 гг) Дик Чейни. Ему было 84 года. О смерти политика сообщили его близкие, пишет CNN.

Чейни умер от сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после пневмонии. Известно, что в 2012 году политику провели операцию по пересадке сердца, до этого он перенес пять сердечных приступов.

При жизни политик перенес пять сердечных приступов Источник: AP / Charles Dharapak

Дик Чейни был членом Республиканской партии, но не поддерживал президента США Дональда Трампа и на последних президентских выборах в прошлом году заявил о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Вице-президентом США Чейни был при администрации Джорджа Буша — младшего. Когда президентом был Джордж Буш — старший, Чейни занимал пост министра обороны (1989–1993). В частности, при нем была проведена операция «Буря в пустыне».

В США женщина вместо лекарств получила замороженные части тела

В американском штате Кентукки женщина вместо лекарств по ошибке получила посылку с замороженными человеческими частями тела. Об этом коронер округа Кристиан Скотт Дэниел сообщил телеканалу WDKY.

«У нас в Хопкинсвилле жительница открыла коробку, в ней должны были быть срочные медицинские принадлежности, и когда она открыла коробку, то обнаружила человеческие руки и пальцы», — сообщил коронер округа.

Человеческие останки были упакованы в коробку со льдом. Получательница тут же позвонила в больницу и рассказала о случившемся. Сотрудники приехали к женщине, забрали посылку и увезли на хранение в морг.

В ходе расследования установлено, что человеческие руки и пальцы предназначались для хирургического обучения в вузе или в госпитале. После этого посылку отправили первоначальному получателю, а женщина получила долгожданные лекарства и медицинские принадлежности.

Таксист изнасиловал молодую россиянку и высадил ее у метро

Жительница Санкт-Петербурга села в такси, а в итоге над ней надругались. Потерпевшая написала заявление об изнасиловании несколько дней назад.

По информации наших коллег из «Фонтанки», девушка рассказала, что ее изнасиловали в салоне машины во дворе дома 79 по проспекту Науки. Всё случилось рано утром, до открытия метро.

Девушка села в такси на Владимирском проспекте, чтобы добраться до дома. В итоге водитель доехал до Калининского района, а там надругался над пассажиркой. После этого таксист довез жертву до станции метро «Девяткино» и уехал.