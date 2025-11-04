Как журналист спасал тундру от советского металла и жил две недели в глуши — видео

Омич испытал прелести волонтерства за полярным кругом Источник: Евгений Софийчук / Городские медиа

Наш коллега из редакции NGS55.RU Александр Зубов отправился добровольцем на Северный Урал — участвовать в проекте «Зелёная Арктика». Команда волонтёров несколько недель очищала заполярные территории от старого советского металлолома: распиливали ржавые цистерны, грузили тонны железа на вездеходы и вывозили отходы из труднодоступных районов тундры.

Волонтеры встречались с оленями, хантами и принимали роды. Девочка родилась преждевременно, но врачи, добравшиеся на болотоходах из Харпа, подтвердили, что и мать, и ребёнок чувствуют себя хорошо.