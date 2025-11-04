НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

зап.

 754мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда выпадет первый снег
«Умные решения» в недвижимости
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Уголовное дело из-за некачественной еды в школах
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Закроют ли травмпункт
Что с площадью Труда
Страна и мир Как журналист спасал тундру от советского металла и жил две недели в глуши — видео

Как журналист спасал тундру от советского металла и жил две недели в глуши — видео

Собрали все самое важное и интересное в одном ролике

135

Омич испытал прелести волонтерства за полярным кругом

Источник:

Евгений Софийчук / Городские медиа

Наш коллега из редакции NGS55.RU Александр Зубов отправился добровольцем на Северный Урал — участвовать в проекте «Зелёная Арктика». Команда волонтёров несколько недель очищала заполярные территории от старого советского металлолома: распиливали ржавые цистерны, грузили тонны железа на вездеходы и вывозили отходы из труднодоступных районов тундры.

Волонтеры встречались с оленями, хантами и принимали роды. Девочка родилась преждевременно, но врачи, добравшиеся на болотоходах из Харпа, подтвердили, что и мать, и ребёнок чувствуют себя хорошо.

После завершения работ волонтёры установили на Большой Ямальской тропе два металлических памятника мамонтам — теперь они напоминают о том, что даже самые дикие места Севера могут стать чище, если туда приходит человек с совестью и лопатой.

ПО ТЕМЕ
Александр ЗубовАлександр Зубов
Александр Зубов
Внештатный корреспондент
Тундра Олень Ханты Мамонт Выживание Волонтер Железо
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление