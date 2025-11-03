«Мы с сыном лечили ожоги от кислоты». Как сложилась судьба семьи, которая стала мемом

На кадрах — завирусившийся мальчик с конфликтной мамой Источник: читатель 72.RU

В Сети продолжают обсуждать историю с семьей из Тобольска, которая стала мемом. Напомним, речь идет о мальчике, кричавшем: «Мама, вызывай такси!». Позже выяснилось, что такая реакция у ребенка была после инцидента в общественном транспорте. Его мама избила водителя одного автобуса, после с сыном пересела в другой. И потом у мальчика случилась истерика.

Когда видео разлетелось по интернету, предприниматели стали делать рекламу с ребенком и фразой «Мама, вызывай такси!». Сестра мальчика рассказала федеральным телеграм-каналам, что у ее брата есть особенности и семья намерена судиться со всеми, кто использует его изображение. Также она пожаловалась на травлю брата в комментариях и объяснила: в тот день мама пыталась успокоить сына и не успела оплатить проезд.

Наши коллеги из 72.RU рассказывают, что говорят водитель, мама подростка и чем закончилась эта история.

Этот фрагмент конфликта стал мемом Источник: читатель 72.RU

«Он только уши закрыл, кричал, плакал и просил маму успокоиться». Версия водителя автобуса

Лариса — водитель автобуса — работает на этой должности три года. В день, когда в салон зашла Екатерина с сыном, на рейсе не было кондуктора.

— Эта женщина прошла в салон, бросила сумки на сиденье. Грубо ответила, что сейчас оплатит. Начала в сумке искать карту. Она с матом начала: «Езжай [отсюда]![Надоела]!» Я ей сказала, что поехать не могу, пока она не рассчитается. Нашла карту, подошла, рассчиталась, выхватила билеты из рук. Когда выдавала билеты, сказала ей: «В следующий раз приготовьтесь к оплате заранее, пожалуйста», — рассказывает Лариса.

Женщина вспоминает, что Екатерина прошла в салон и села на свое место. Автобус тронулся, она начала кричать оскорбления в адрес водителя и предприятия. Когда ей стали делать замечания пассажиры, прекратить ругаться попросила и сама Лариса.

— Я попросила: «Девушка, прекратите, пожалуйста, ругаться. Если вы не прекратите себя так вести, я буду вынуждена обратиться в органы опеки. С вами ребенок». В ответ на это женщина сказала: «Да я тебя сейчас прибью!» — объяснила водитель.

После этих слов Екатерина подошла к Ларисе и начала ее бить. В это время, утверждает водитель, мальчик «только закрыл уши, кричал, плакал и просил маму успокоиться».

— Когда я была в движении, она хватала за волосы, выхватывала из рук телефон. Начала бить, выбила линзу из глаза. Она била ожесточенно, не останавливаясь. Я просто закрывала лицо руками. Подчеркну, что мальчик вел себя хорошо: он не бегал и не кричал, — говорит водитель.

Руководство Ларисы вызвало скорую и полицию. Водитель доехала до ближайшей остановки.

— В это время женщина с ребенком пришли на остановку. Бабушки начали кричать: «Закройте двери. Он сейчас будет вас бить». Я закрыла двери. Следом подъехал другой автобус, и женщина подошла к нему. Руководство в ожидании полиции остановило движение. И она начала скандал, что ее выгоняют. И в тот момент мальчик стал кричать: «Мама, вызывай такси!», — говорит Лариса и уточняет, что мальчик по салону не бегал.

Лариса говорит, что в полиции ей дважды отказывали в возбуждении дела, и она написала в прокуратуру. В результате завели уголовное дело по статье «Побои».

— Я подчеркивала, чтобы ее наказали за «Хулиганство на транспорте», потому что люди могли пострадать. Но этого не сделали, — уточнила Лариса.

Лариса добавляет, что провела на больничном два месяца. Сначала восстанавливалась после травм, затем — лечила последствия. Из-за стресса у нее начались проблемы со зрением.

«Оскорбляла и била. И сделаю это еще раз»

Мы пытались связаться с Екатериной и просили прокомментировать ситуацию.

— Мы с сыном вынуждены были лечить ожоги от кислот, которые лили на нас пассажиры. Конечно, я оскорбляла и била, и сделаю это еще раз, если кто-нибудь еще посмеет наброситься на моего ребенка. Без комментариев с этой минуты. Я в шоке, — объяснила Екатерина и перестала выходить на связь.

Двоюродная сестра мальчика в интервью Ural Mash рассказала, что семья подала в суд на всех предпринимателей, которые используют лицо брата.

— Я искренне не понимаю, почему люди в интернете такие злые и жестокие. Вы не представляете, каково его маме читать все гадости, которые пишут про ее родного ребенка. Недавно брат с мамой возвращались домой из поликлиники. К ним подошли хейтеры и стали снимать их на камеру. А потом крикнули: «Мама, вызывай такси!» и потом выложили в Tiktok. Здесь мальчик, который никак не виноват и не хотел становиться популярным, — рассказала девушка.