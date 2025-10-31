«Поняла, я что-то могу в этом мире». Истории людей, которые не ходят, но танцуют на колясках

Самая маленькая танцовщица — 7-летняя Дарина Источник: Ирина Шарова / 72.RU

От Сабины сложно отвести взгляд. Ее руки, тонкие и гибкие, плавно двигаются в такт музыке. Длинная черная коса летит с одного плеча на другое и извивается так же грациозно, как тело. Сабина кружится, пальцы перебирают спицы на колесах коляски. После каждого поворота возникает вопрос: как она успевает это делать?

Мы находимся на тренировке по танцам на колясках. Холл ДК «Нефтяник» в Тюмени 3 раза в неделю превращается в учебный класс, куда приезжают взрослые и дети со всей области. Наши коллеги из 72.RU рассказывают о людях, которые не могут ходить, но танцуют, участвуют в чемпионатах и ездят по всей России.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

«Коляска — как футбольный мячик для футболистов»

Виктор Погорелов, тренер и президент Федерации танцев на колясках, познакомился с этим направлением на первом курсе института культуры. При этом в обычной жизни мужчине коляска не нужна.

— Я танцевал с девочкой, которая на коляске. Мы очень активно подружились, станцевались. И на протяжении 10 лет мы становились чемпионами России. И мы были обладателями Кубка мира по танцам на колясках, серебряными призерами чемпионата Европы, финалистами чемпионата мира, — рассказывает Виктор.

Тренировать начал после того, как получил черепно-мозговую травму. Виктору самому пришлось на какое-то время сесть на коляску.

— Всё обошлось, я встал на ноги. И путем осознания этих всех действий я решил в своей жизни заниматься именно этим направлением в нашей Тюменской области, — рассказывает мужчина.

Виктор и сейчас тренирует Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас с ребятами занимаются 3 тренера: Виктор, Александр и Юрий. Приезжают спортсмены из Тюмени, Каскары, Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Танцуют люди разных возрастов и с разными ограничениями здоровья.

— Да, бывают разные поражения опорно-двигательного аппарата, бывают разные ментальные заболевания у ребят. Но у нас нет такого, что, допустим, мы тебя принимаем, а вы — идите в другое место, — объясняет Виктор.

В группе танцоры с поражениями опорно-двигательного аппарата, расщеплением позвоночника, ДЦП и другими заболеваниями. Есть и те, кому пришлось сесть на коляску после трагедии. Но здесь о прошлом никогда не говорят.

— Я не использую в своей лексике термин «подъедь ко мне». Я всегда говорю: «Подойди, отойди от меня. Повернись ко мне. Отойди туда, к той стенке». То есть у меня нет понятия коляски, потому что для данных ребят коляска — как спортивный инвентарь, как футбольный мячик для футболистов, — объясняет мужчина.

«Зажималась раньше. Сидела дома»

17-летняя Сабина Сазонова говорит, что, до того как прийти на танцы, «зажималась, сидела дома». Когда она была во втором классе, в школу пришел Дмитрий и рассказал о занятиях. Мама девочки сразу записала ее. Сначала Сабина занималась на обычных колясках в спортзале школы. Танцевальные, которые у ребят сейчас, легче по весу и маневреннее.

— Я танцевала одна. Была очень маленькой. Помню, выехали на наши первые соревнования. Это было в Тюмени. У меня такая на голове прическа была очень объемная. Я была в платье, я еще тогда очки носила. Смотрела на всех и думала: «Господи, что я тут делаю?» — улыбается Сабина.

«Посадили на эту коляску, научили, как ей управлять. Было немножко тяжело, но потом я привыкла. И мне легче было», — объясняет Сабина Источник: Ирина Шарова / 72.RU

4 года Сабина танцует с партнером. Говорит, что за 9 лет занятий танцами стала увереннее в себе, по несколько раз в году ездит на соревнования.

— Совсем скоро поедем на чемпионат. Конечно, хочется какую-нибудь медальку взять всё-таки. И чтобы всё это легко проходило, — говорит о планах девушка. — Были мысли, что я пойду учиться на тренера, чтобы заниматься тоже с детишками. Я детей люблю. И я думаю, мне было бы легко с ними работать.

«Есть тяжелые элементы, которые не всегда легко даются. Но мы всегда стараемся их с тренером прорабатывать», — объясняет девочка Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«У меня был страх, что я затолкаю руку под обод колеса»

Максим спокойно повторяет одно движение несколько раз. Возле него стоит мама и показывает элементы на телефоне: когда Наталья в отпуске, она всегда приходит с сыном на занятия. Максиму Куншину 25 лет, и уже 6 лет он занимается танцами. Молодой человек может ходить с опорой на трость, но делать танцевальные элементы сложно. Эту возможность ему дает коляска.

«Мы разучиваем связки движений, которые у нас называются „вариации“. И потом их показываем, и, соответственно, нам дают обратную связь относительно того, как мы это делаем», — рассказывает о занятиях Максим Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Максим говорит, что мама «изначально была против колясок». Но чтобы сын пошел на танцы, Наталья всё-таки настояла.

— Я не понимал, что это такое и как это. У меня всё время был страх, что я затолкаю руки под обод и колесом у меня эти руки, соответственно… Управлять коляской было трудновато, — вспоминает Максим.

«У меня изначально была цель не то чтобы он танцевал. А чтобы он стал самостоятельным, научился чувствовать свое тело», — вспоминает мама Максима Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Максим называет себя человеком «недвигательным» и объясняет это тем, что ему «проще и приятнее разговаривать». Сейчас он учится на социального психолога и работает помощником библиотекаря в Центральной городской библиотеке. Спорт любит за людей, которые его окружают.

— Мы сейчас готовимся к чемпионату России. У меня есть стремление просто зарядиться. Я заряжаюсь от народа, скажем так. А что уж там получится… Что получится, то получится! — говорит Максим.

«Эта была ее мечта»

Елену на танцах называют Алена — это имя ей дали в церкви. До того как прийти в этот спорт, девушка 2 года занималась борьбой на руках. Увидела, как проходит чемпионат по танцам, и решила попробовать.

— Это была ее мечта. Мы 9 классов окончили, и в дальнейшем у нас обучения не было. И как бы мы думали, чем заняться дальше, — говорит мама Алены Ольга Яременко.

— Пришла, и первая категория, которая у меня была, — юниорская. Мне было 18 лет. И первый раз увидела всё это! Это что-то новое, интересное. Куча людей непонятных, — рассказывает про свои первые ощущения Алена.

Алена с партнером готовятся поехать на соревнования Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас Алене 24 года, она уже 6 лет занимается танцами.

— Чем больше опыта набираешься, тем более мир читаем. Поняла, я сама что-то могу в этом мире. И я, оказывается, могу что-то! — говорит девушка.

Самые маленькие танцовщицы

— Дарина, расскажи, о чём ты мечтаешь?

— О победе! — звонко говорит Дарина.

— В каком соревновании?

— В Питере!

Дарине 7 лет, и она самая маленькая танцовщица в группе. Девочка стала заниматься спортом в 5 лет — говорит, что обожает самбо, медленный танец и джайв.

— Честно? Никаких сложностей не было. С годика она у меня на коляске. Сначала на маленькой, потом побольше, — говорит мама Дарины Ирина Ширковец. — Во-первых, это реабилитация в первую очередь. Получаем маневренность какую-то, внимание также. Дисциплина — это вообще самое первое, что ей нужно.

Дарина в танцах два года «Ну как-то она более раскованно себя ведет. Потому что она видит, что здесь такие же ребята, как она. Никто зла не желает», — говорит мама Дарины Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Полина Мазанова тоже пришла на танцы в 5 лет. Старшая сестра занимается гимнастикой, и девочка увидела, что «у нее медалей много». И тоже захотела в спорт.

— С мамой начала искать: чем же я могла заниматься? И нашли танцы на колясках. Я сначала думала, что сложно будет. Но оказывается, нормально, — говорит Полина.

О своих первых соревнованиях Полина вспоминает со смехом Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На первых соревнованиях, вспоминает Полина, она испугалась громкой музыки и расплакалась. Сейчас же девочка на просьбу станцевать на камеру реагирует с улыбкой.

— Физически, конечно, это бесплатная реабилитация. Они занимаются 3 раза в неделю, укрепляют спину. Это выступления. Ей очень нравится, когда она занимает места, вот эти медальки. Восторг! Видит, что много людей таких. Она не одна в этом мире, — рассказывает мама Полины Елена.