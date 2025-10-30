Призыв стал круглогодичным. Что это значит для россиян призывного возраста — отвечают адвокаты

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в России с 2026 года Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В России меняются правила призыва на военную службу. Госдума в третьем — и последнем — чтении приняла закон, который с 2026 года делает призывные мероприятия круглогодичными. Теперь медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии могут проводиться с 1 января по 31 декабря. При этом отправлять в войска по-прежнему будут два раза в год — весной и осенью. Чтобы понять, как это отразится на жизни призывников, MSK1.RU поговорил с экспертами по военному праву.

«Скрытая» цель законопроекта

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Максим Гребенюк считает, что официальная причина реформы — «разгрузить военкоматы» — лишь часть правды. По его мнению, главная цель — ликвидировать важную лазейку, которая оставалась у призывников после введения электронных повесток.

«Когда размещается электронная повестка, то автоматически запрещается выезд за рубеж. А если призывник по ней не является, то на него накладываются другие ограничения. Он не может оформить ИП, получить кредит, управлять автомобилем или оформить недвижимость», — объясняет MSK1.RU адвокат.

Раньше существовал простой способ снять эти ограничения.

«Допустим, повестка пришла в октябре, призывник не пришел. Он мог подождать, когда призыв закончится, и в январе явиться в военкомат со словами: „Я очень хотел прийти, но болела ножка, горлышко, вот справка о больничном. Пожалуйста, снимите ограничения, мне надо лететь в Дубай“», — рассказывает Максим Гребенюк. Военкому в такой ситуации ничего бы не оставалось сделать, как снять ограничения, потому что призыв завершился.

Теперь эта схема перестанет работать.

«Пока призывник не придет в военный комиссариат, у него будет не жизнь, а сущий ад, потому что он нормально не сможет функционировать как гражданин», — говорит адвокат. С круглогодичным призывом безопасных периодов, когда можно прийти и без последствий снять ограничения, не останется.

Он прибывает по повестке, хочет снять меры, а его сразу же ведут на призывную комиссию. Максим Гребенюк адвокат по военным делам, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры»

Позволит разгрузить систему

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров подчеркивает, что меняется лишь процедура оформления, а не сама отправка в армию.

«Медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии будут проводиться с 1 января по 31 декабря. Сами отправки в ряды вооруженных сил останутся прежними», — поясняет адвокат. — И это не российское ноу-хау. Например, у нашего ближайшего соседа, Эстонии, именно таким образом призыв происходит уже долгие годы».

Кокшаров отмечает несколько положительных моментов реформы. Во-первых, устанавливается четкий срок для электронных повесток — не ранее чем за 30 дней до явки.

«Раньше могла возникнуть ситуация, когда призывнику с отсрочкой по здоровью на год приходила повестка за несколько месяцев и въезд за рубеж был заблокирован всё это время», — объяснил MSK1.RU юрист.

Во-вторых, решение об отсрочке или освобождении от призыва теперь могут принять без личного присутствия гражданина, если он уже прошел медкомиссию. Правда, это касается только тех, кого признали негодным или имеющим право на отсрочку. Годных к службе по-прежнему будут вызывать на комиссию.

Главный же плюс, по мнению адвоката, — в разгрузке системы.

«Этот законопроект больше всего разгружает военкоматы. Медосвидетельствование будет проходить более планомерно, возможно, более тщательно, чем в сжатые сроки призывной кампании», — считает адвокат Денис Кокшаров. По его словам, у призывников, не согласных с решением комиссии, появится больше времени на обжалование.

Раньше между решением и отправкой [в место прохождения службы] могло быть три-четыре дня. Теперь будет больше времени, чтобы подать жалобу в суд. Денис Кокшаров адвокат, председатель коллегии адвокатов «Призывник»

Что ждет призывников на практике

Как считают адвокаты, выпускников бакалавриата, которые планируют поступать в магистратуру, реформа не лишит права на отсрочку.

«После окончания бакалавриата отсрочка действует до 31 августа. Их могут вызывать в сентябре, и у них будет время до 1 октября, чтобы предоставить документы о поступлении», — уточняет адвокат Денис Кокшаров.

Из-за дат, которыми теперь «ограничен» период вызова по повестке (с 1 января по 31 декабря), многих напугала вероятность получения электронной повестки на каникулах, когда человек может отсутствовать в городе. Адвокаты отвечают: да, теоретически повестка может прийти с датой явки даже 1 января, но на практике так не будет: «В военкомате работают люди, у них тоже выходные. Фактически явка начнется в первый рабочий день после каникул».

Одни эксперты видят в этом усиление контроля, другие — шаг к более современной и эффективной системе. Какой из взглядов окажется ближе к истине, станет ясно после 2026 года, когда законопроект вступит в силу.