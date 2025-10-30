Американка убила четырех детей сразу после родов и спрятала их трупы на чердаке — детали дела, которое потрясло США

Дело взбудоражило США Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В США идет расследование шокирующего дела матери, прятавшей трупы своих детей. Как сообщает Mirror, 39-летнюю Джессику Маут арестовали в прошлом месяце после того, как полиция обнаружила в ее доме тела четырех младенцев.

Картина преступления, которую восстановили следователи, повергает в ужас. По данным издания, на протяжении долгого времени Джессика рожала детей прямо в ванной и туалете собственного дома. После этого она якобы прятала тела новорожденных на чердаке и в шкафах, заворачивая их в тряпки и мусорные пакеты или складывая в ведра.

Но самое страшное открылось в ходе следствия. Как выяснилось, троих младенцев женщина, по версии обвинения, убила собственными руками — буквально задушила их, сжимая и закрывая им нос и рот. На суде она заявила, что держала каждого ребенка по 10–15 минут, пока они не переставали подавать признаки жизни. Четвертый младенец, по ее словам, погиб под телом матери, когда та потеряла сознание.

Несмотря на детальные признания, Джессика Маут не считает себя виновной. Ее заявление ввело зал суда в смятение: женщина и ее защита настаивают, что она действовала под влиянием послеродовой депрессии и гормональных сбоев.