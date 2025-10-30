Выходных в ноябре должно стать больше: россиян хотят порадовать еще одним праздником

Пока в ноябре есть один официальный нерабочий праздничный день Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Для россиян хотят сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Для этого депутаты Госдумы предлагают внести изменения в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября в России. Праздник посвящен событиям, произошедшим 25–26 октября 1917 года, итогами которых стало свержение временного правительства и начало установления советской власти на территории Российской империи. Сейчас эта дата является обычным рабочим днем.

«Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — заявили авторы инициативы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии. По его словам, законопроект направлен на восстановление исторической справедливости.