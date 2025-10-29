НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Путин назвал условие прекращения боевых действий и рассказал о текущей обстановке в зоне СВО

Россия испытала новое оружие

166
Президент обсудил текущую обстановку в зоне спецоперации | Источник: Kremlin.ruПрезидент обсудил текущую обстановку в зоне спецоперации | Источник: Kremlin.ru

Президент обсудил текущую обстановку в зоне спецоперации

Источник:

Kremlin.ru

Украинские военные заблокированы в Купянске и Красноармейске и находятся в окружении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО. При этом Вооруженные силы РФ не против пустить СМИ, включая украинские и зарубежные, в зоны окружения.

«Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит», — сказал Путин.

Путин посетил военных в госпитале

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

А это же время Россия готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ. Однако Киеву нужно решить судьбу украинских военных, которые там оказались.

«Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти… посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — объяснил Путин.

Президент оценил обстановку в зоне спецоперации. По его словам, обстановка складывается благоприятно для РФ. Российские военные продвигаются на всех участках. Страна обеспечивает безопасность на длительную перспективу. 

Также Путин заявил, что РФ вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это огромным успехом. По скоростям и по глубинам в мире нет аналогов разработке. По словам президента, перехват подводного этого аппарата невозможен.

На встрече обсудили и ракету межконтинентальной дальности «Сармат». Она скоро поступит на боевое дежурство, сменив РС-20В «Воевода», заявил президент. Однако мощность аппарата «Посейдон» значительно превышает мощность ракеты «Сармат».

Недавно была испытана новейшая ракета «Буревестник» с ядерной двигательной установкой, неограниченная в дальности. Как рассказал Путин, электроника, используемая в ней, уже применяется в космических программах. А ядерные технологии — будут использовать в лунной программе.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту, что группировка «Центр» завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова. Они захватили в кольцо 31 батальон. На следующий день в Минобороны РФ рассказали о том, что ВСУ пытались сбежать из окружения, но им не удалось.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
