Вот как выглядит самый мощный ураган 2025 года изнутри — видео, от которого захватывает дух

Вот как выглядит самый мощный ураган 2025 года изнутри — видео, от которого захватывает дух

Всего за пару суток он развил устрашающую скорость

71
Эти кадры легко спутать со сценами из фантастических фильмов | Источник: US Air ForceЭти кадры легко спутать со сценами из фантастических фильмов | Источник: US Air Force

Эти кадры легко спутать со сценами из фантастических фильмов

Источник:

US Air Force

На Ямайке бушует ураган «Мелисса». Всего за пару суток он развил устрашающую скорость и поднялся до пятой, наивысшей категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган назвали самым сильным за последние 170 лет. Пока жители острова пытаются спастись от стихийного бедствия, специалисты BBC рискнули снять его изнутри и опубликовали завораживающие видео.

Источник:

BBC News / YouTube.com

Самолет с командой метеоразведки «Охотники за ураганами» прошел через бурю, которая движется со скоростью до 295 километров в час, и оказался в самом эпицентре. Пока снаружи творится хаос, внутри кажется, что время полностью остановилось: только огромная белоснежная пелена со всех сторон и «глаз „Мелиссы“», через который видно пробивающийся свет.

Источник:

BBC News / YouTube.com

Исследователи постарались снять ураган сразу с нескольких сторон. Кроме кадров от BBC свое видео опубликовал Кооперативный институт по исследованию атмосферы. С Международной космической станции он снял «Мелиссу» сверху и запечатлел, как в самой ее сердцевине не переставая сверкает молния, а вокруг все сильнее сгущаются облака.

Источник:

cira.colostate.edu

Ураган «Мелисса» появился в Атлантическом океане 26 октября и с медленной, но яростной уверенностью двинулся в сторону Кариб. Несколько часов он терзал Ямайку, особенно сильно уничтожая туристический город Негрил, а теперь двинулся на Кубу.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
