Анна Курникова снова станет мамой: как звезда тенниса сменила славу на семейное счастье

Источник: Городские медиа

После бурной спортивной и медийной карьеры Анна Курникова предпочла жизнь вдали от камер. Сегодня ее можно увидеть не на корте, а в парке — с тремя детьми: сыном Николасом и дочерями Люси и Мэри. Все они — дети певца Энрике Иглесиаса.

Курникова и певец Иглесиас вместе уже 24 года. Их роман начался на съемках клипа Escape и выдержал испытание временем. Пара редко дает интервью, не делится личными подробностями, но стабильность их отношений говорит сама за себя.

Анна не скрывает, что для нее семья — главное достижение. Она признавалась, что ценит в партнере целеустремленность и умение вдохновлять. Сама привыкла быть лидером, но дома выбирает другую роль — женственность и спокойствие.

От громких титулов и публичных амбиций Курникова отказалась осознанно. Она всегда подчеркивала, что теннис для нее был не способом прославиться, а любимым делом.