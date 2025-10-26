НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 745мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
В Ярославле заметили кортеж Porsche. Видео
К нам едет «Ревизор»
Студентов заставят отрабатывать после вуза
«Умные решения» в недвижимости
Стала популярной благодаря заиканию
Подготовить авто к холодам
Мнение активиста о платных парковках
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Страна и мир «За две недели потратил 6 тысяч рублей»: турист из России — о том, как бюджетно объехать полмира

«За две недели потратил 6 тысяч рублей»: турист из России — о том, как бюджетно объехать полмира

Константин Каськаев посетил 54 страны

94

Большую часть стран он проехал автостопом

Источник:

Городские медиа

Путешественник Константин Каськаев посетил 54 страны. При этом ему не понадобились миллионы или хотя бы сотни тысяч рублей, чтобы посмотреть на самые значимые достопримечательности и живописные места в разных концах света. О том, как объехать полмира и при этом не разориться, он рассказал в видео чуть выше.

Константин часто передвигается автостопом. Он уверен, что таким образом больше шансов увидеть настоящую жизнь, а не только красивую картинку, как во время тура. Первое большое наземное путешествие, в которое он отправился, состоялось 10 лет назад. Оно проходило по маршруту Нижневартовск — Владивосток — Китай — Вьетнам — Камбоджа — Таиланд — Малайзия — Индонезия. Поездка настолько его впечатлила, что он решил не останавливаться и стал странствовать по 11 месяцев в году.

«Самые интересные страны, где я побывал: Мьянма, Афганистан, Исландия, Патагония, Иран, Норвегия, Перу и Китай», — вспоминает Константин.

Сейчас он продолжает путешествовать, но в основном по разным городам России, где устраивает страноведческие лекции. Поездки занимают 3–4 месяца в году, в остальное время Константин пишет книги и работает репетитором. Он признается, что попросту сменились приоритеты.

«Время с годами дорожает, и приходится тщательнее выбирать то, чем заниматься», — пояснил Константин Каськаев.

Однако путешественник думает над тем, чтобы отправиться в Австралию, Северную Америку, Восточную и Южную Африку, поскольку там он еще не был.

ПО ТЕМЕ
Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
Путешествие Автостоп Нижневартовск ХМАО-Югра
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Автостоп это русская рулетка. Маньяков на дорогах никто не отменял.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление