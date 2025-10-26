«За две недели потратил 6 тысяч рублей»: турист из России — о том, как бюджетно объехать полмира

Большую часть стран он проехал автостопом Источник: Городские медиа

Путешественник Константин Каськаев посетил 54 страны. При этом ему не понадобились миллионы или хотя бы сотни тысяч рублей, чтобы посмотреть на самые значимые достопримечательности и живописные места в разных концах света. О том, как объехать полмира и при этом не разориться, он рассказал в видео чуть выше.

Константин часто передвигается автостопом. Он уверен, что таким образом больше шансов увидеть настоящую жизнь, а не только красивую картинку, как во время тура. Первое большое наземное путешествие, в которое он отправился, состоялось 10 лет назад. Оно проходило по маршруту Нижневартовск — Владивосток — Китай — Вьетнам — Камбоджа — Таиланд — Малайзия — Индонезия. Поездка настолько его впечатлила, что он решил не останавливаться и стал странствовать по 11 месяцев в году.

«Самые интересные страны, где я побывал: Мьянма, Афганистан, Исландия, Патагония, Иран, Норвегия, Перу и Китай», — вспоминает Константин.

Сейчас он продолжает путешествовать, но в основном по разным городам России, где устраивает страноведческие лекции. Поездки занимают 3–4 месяца в году, в остальное время Константин пишет книги и работает репетитором. Он признается, что попросту сменились приоритеты.

«Время с годами дорожает, и приходится тщательнее выбирать то, чем заниматься», — пояснил Константин Каськаев.