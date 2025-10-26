На Землю обрушится череда магнитных бурь. Когда ждать пика

На Землю обрушатся магнитные бури. Самое активное возмущение геомагнитных полей прогнозируется 28 и 29 октября и достигнет отметки G1. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).
Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.
По прогнозам ученых, 28 октября магнитная буря ожидается с 18:00 до 21:00.
Следующее возмущение геомагнитных полей ожидается к концу ноября — 25 числа. Ее интенсивность также достигнет отметки G1.
Врачи предупреждают, что во время магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. В группе риска — люди старше 50 лет, а также пациенты с болезнями сердца, диабетом и гипертонией. Медики советуют следить за самочувствием, высыпаться, правильно питаться, пить больше воды и ограничить соль.