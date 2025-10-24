Целое государство решило исчезнуть. Все его жители переедут в другие страны: как так вышло

Фотограф снял, как дети в Тувалу играются в море Источник: Richard Vogel / AP Photo

Тувалу — небольшое государство, расположенное на островах в Тихом океане. Уже в течение 25 лет оно может исчезнуть из-за повышения уровня океана. Исчезнуть буквально: острова полностью затопит. Из-за этого уже сейчас власти Тувалу планируют переселение всего своего народа.

Что происходит

Это первый такой прецедент в истории. Впрочем, он не такой большой, как кажется, — всё население Тувалу составляет около 11 тысяч человек. Острова, на которых они живут, известны невероятной красотой, коралловыми рифами и бирюзовыми водами. Но их средняя высота над уровнем моря — всего 2 метра. И их уже сейчас постепенно затапливает.

«Некоторые деревни страны расположены на узкой полоске земли шириной всего 20 метров. Согласно исследованиям американского космического агентства NASA, к 2050 году значительная часть Тувалу может оказаться под водой. Около 11 000 жителей страны, проживающих на девяти низменных островах, вынуждены искать новое жилье», — пишет портал Deep Sea Reporter.

Фунафути, главный остров Тувалу Источник: Alastair Grant / AP Photo

Помочь Тувалу вызвалась Австралия. Страны уже запустили совместную визовую программу. Она предоставит право на постоянное проживание в Австралии до 280 гражданам Тувалу в год. Визы выдаются через лотерею и дают мигрантам те же права, что и гражданам Австралии (включая здравоохранение, образование, работу и жилье).

Что будет дальше

Первый раунд подачи заявок на визы завершился в июле. Интерес был высоким: зарегистрировались 8750 человек. Ожидается, что почти четыре процента населения Тувалу ежегодно будут переезжать за границу.

При этом власти пытаются разработать решение, которое позволит Тувалу продолжать существовать как независимое государство — даже когда острова исчезнут под водой. Страна уже запустила проект по созданию первой в мире «цифровой нации».