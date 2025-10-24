«Продали машину и уехали на 2 года в Азию». Как супруги променяли привычную жизнь на бесконечное путешествие по миру

Пара посетила около 50 стран Источник: личный архив Александра и Дарьи

В 2016 году Александр и Дарья из Воронежа приняли решение, которое изменило их жизнь. Они не просто отправились в отпуск, а начали путешествовать — настолько долго и активно, насколько это было возможно.

С того знакового года и по сей день они успели посетить около 50 стран, а их увлечение переросло в масштабный проект. Своими маршрутами и впечатлениями они делятся на YouTube-канале Alexander Pilot, который завоевал внимание почти полумиллиона подписчиков. Корреспонденты Voronezh1.ru пообщались с путешественниками и узнали, какая страна стала для них большим открытием, когда они в последний раз были в России и как путешествия укрепляют отношения.

От офиса до океана: как все начиналось

Александру 42 года, а Дарье 35 лет. Путешествовать и вести блог они начали в 2016 году. До того, как их жизнь наполнилась открытиями и новыми странами, у них были самые обычные профессии.

«Я работал водителем-экспедитором на своей машине, возил грузы по городам России. Даша — юрист, работала в арбитражном суде», — рассказывает Александр.

Переломный момент наступил в 2013 году, когда они впервые поехали за границу по путевке в Таиланд.

«Тогда я впервые увидел подводный мир и загорелся идеей купить камеру для подводной съемки, — рассказывает Александр. — Я начал искать информацию и узнал, что есть экшен-камеры и на них снимают не только под водой, но и влоги про путешествия. Так у меня появилась первая камера».

Впервые за границу они попали в 2013 году Источник: личный архив Александра и Дарьи

Но одного желания было мало. Путешествовать получалось лишь раз в год, а снимать хотелось постоянно. Тогда пара начала творчески подходить к выходным в родном Воронеже.

«Мы по выходным снимали различные мероприятия в своем городе и выкладывали их на YouTube. Так мы набрали около 300 подписчиков за несколько лет», — добавил Александр.

Первый большой маршрут: Грузия и прорыв на YouTube

В 2017 году они отважились на первое большое самостоятельное путешествие — поехали на своей машине в Грузию на три недели.

«Тогда еще было совсем мало информации про маршруты — и всего пара роликов на YouTube. Мы сняли это путешествие, и число подписчиков выросло до двух тысяч», — рассказывает Александр.

Пара начала снимать на видео свои путешествия Источник: личный архив Александра и Дарьи И число их подписчиков росло Источник: личный архив Александра и Дарьи

Успех вдохновил их, и в конце того же года они, воспользовавшись очередным отпуском, отправились в Индию.

«Страна очень интересная и колоритная, но при этом пугающая мусором и бедностью. Это было очень интересное путешествие по всей Индии на автобусах и поездах», — вспоминает он.

Именно эта поездка принесла им серьезный успех на YouTube — первый миллион просмотров. Теперь супруги начали получать доход с этой площадки.

«Продал мотоцикл, и мы уехали на 5 месяцев»

Вернувшись домой, пара уже не могла думать ни о чем, кроме новых путешествий.

«Через полгода мы уволились с работы, я продал свой мотоцикл, и мы поехали на своей машине в первое большое путешествие на 5 месяцев», — рассказывает Александр.

Супруги смогли набрать миллион просмотров на YouTube Источник: личный архив Александра и Дарьи Путешествия и работа стали для них синонимами Источник: личный архив Александра и Дарьи

Их маршрут был грандиозным: Кавказ, восхождение на Эльбрус, Чечня, Дагестан, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция и Иран. Это было путешествие на энтузиазме, ведь стабильного дохода тогда у пары еще не было.

«Тогда мы потратили все свои деньги», — добавил путешественник.

Но они уже не могли остановиться. Эта поездка стала для них билетом в новую жизнь, где работа и путешествия стали синонимами.

От Южной Америки до Антарктиды

После этого Александр и Дарья продали машину, на которой Александр развозил грузы. На вырученные деньги пара отправилась на 2 года в путешествие по Азии, и хобби начало превращаться в профессию.

«Понемногу начали зарабатывать деньги с YouTube, и появились первые заказы на рекламу», — вспоминает Александр.

+1

Их текущее путешествие длится уже 4 года, и его география впечатляет: Австралия, Южная Америка и даже Антарктида. Однако романтику странствий часто омрачают экономические реалии.

«В нынешних условиях, когда YouTube работает очень плохо, а другие наши соцсети еще не настолько развиты, мы не можем похвастаться хорошим заработком. Поэтому мы стали проводить на канале прямые эфиры, где наши зрители могут поддержать нас донатом», — делятся они.

По словам Александра, пара путешествует самостоятельно без каких-либо турфирм, они сами покупают билеты, жилье бронируют на различных сайтах — Booking.com и Airbnb.

«Страховки у нас, к сожалению, нет, но случаев, когда она была нужна, тоже не было. Но вообще, конечно, лучше страховку оформлять, всякое может быть. Например, мы падали с мотоцикла в Индии, но обошлось без серьезных последствий», — добавил Александр.

Раз в год они видятся с родителями в разных странах Источник: личный архив Александра и Дарьи

Возвращаться домой в Воронеж сейчас — дорогое удовольствие.

«В условиях ограниченного бюджета мы выбираем поехать в новую страну вместо возвращения домой», — рассказал Александр.

Так как увидеть близких все-таки хочется, они нашли весьма необычный выход: теперь они встречаются с родителями раз в год в других странах.

«Вот сейчас мы с ними в Египте, обучаемся фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания, без инвентаря. — Прим. ред.). Так мы придумали способ, чтобы тоже им [родителям] привить любовь к путешествиям и самостоятельности», — добавил путешественник.

«Путешествия и проверяют, и укрепляют отношения»

У пары есть принципиальная позиция: они не ведут счет странам.

«У нас есть принцип не считать, сколько стран мы посетили. И мы не знаем. Думаем, плюс-минус 50», — рассказал Александр.

Супруги не считали, сколько стран они посетили Источник: личный архив Александра и Дарьи По их словам, путешествия укрепляют и проверяют отношения Источник: личный архив Александра и Дарьи

По словам путешественника, их доходы полностью зависят от творчества. Основной заработок — реклама, но иногда пара едет в тур по бартеру, то есть бесплатно.

«Путешествия и проверяют, и укрепляют отношения. Мы вместе 24/7, но, видимо, мы в этом плане как-то друг другу подошли, — говорит Александр. — У нас очень много работы, и она нам нравится, мы всегда увлечены процессом, и на ссоры у нас просто нет времени. Но бывает, может, раз в несколько месяцев, что-то не поделим или поспорим, но это ссора на 5 минут, и обычно если сильно устали или голодные».

Важным оказался и их десятилетний опыт совместной жизни до начала путешествий.

«А так знаем молодые пары, кто уезжал в путешествие и потом расходился. Тут, как говорится, только методом пробы», — объяснил Александр.

Снимают видео супруги вдвоем Источник: личный архив Александра и Дарьи

В паре царит четкое разделение обязанностей: Александр монтирует видео, а Дарья — главная по маршрутам и планированию. Снимают они вместе.

«Дважды отказали в визе в США»

«Мы обычно выбираем не страну, а сразу целое направление. Например, проехать все страны Азии или все страны Южной Америки. Поэтому мы уезжаем надолго и проводим в каждой стране минимум месяц, чтобы лучше ее понять и изучить», — рассказал Александр.

В каждой стране они проводят минимум месяц Источник: личный архив Александра и Дарьи

Из континентов у путешественников непокоренной остается только Северная Америка — дважды им отказали в визе в США. А вот Европу они сознательно оставили «на потом».

«Как-то раз встретили в путешествии взрослую пару, и они нам сказали: „Сначала нужно объехать все дальние страны, а в Европу всегда успеем, ведь она рядом“», — поделился Александр.

Среди самых ярких впечатлений Александра и Дарьи — Индия.

«Эта страна была большим открытием, это совершенно другой мир, каждый штат Индии уникальный. Люди одеты в разные наряды, разная культура, разная еда и разная природа. Еще из недавнего очень понравился Бутан. Необычная и забавная страна», — рассказал путешественник.

При этом, по их словам, нет стран, которые разочаровали. Но путешественники отмечают, что в Южной Америке не чувствовали себя в безопасности.

«Там много бедных и людей, употребляющих запрещенные вещества», — объяснил Александр.

Им дважды отказали в визе в США Источник: личный архив Александра и Дарьи Супруги признались, что у них не очень хороший английский Источник: личный архив Александра и Дарьи

А вот любимые города нашлись и в России, и на другом конце света.

«Самые наши любимые города — это Москва и Сидней», — поделился Александр.

К экзотической еде они относятся спокойно и без фанатизма. В Таиланде они, как и многие туристы, пробовали жареных опарышей и тараканов. Пара призналась, что они не стали пробовать собак во Вьетнаме и морских свинок в Перу: такое не для них.