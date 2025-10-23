«Я слышал об этой глупости»: почему Госдума не станет принимать «закон Усольцевых» и запрещать турпоходы с детьми

Место, где пропали Усольцевы Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В Госдуме РФ не видят смысла в особом регламентировании туристических походов с детьми после трагедии с семьей Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края. Об этом корреспонденту NGS24.RU сообщил депутат Госдумы Олег Леонов. Более того, депутат назвал такую инициативу глупостью.

«Я не знаю, чья это инициатива. Я слышал об этой глупости. Глупее только запретить детям выходить из дома.

Предотвратить трагедии просто и сложно одновременно. Просто к походам надо готовиться. Это не прогулка. Поэтому с собой надо брать всё необходимое, и в первую очередь — навигатор. Если навигатора нет — подойдет приложение на телефон, которое пишет трек и работает с офлайн-картами, и необходимо взять внешнюю батарею, на случай если телефон сядет. Если есть навигатор или приложение, вы всегда сможете вернуться по своему треку или более короткой траектории. Без него последствия могут быть любые, в том числе трагические. По опыту могу сказать, что подавляющее большинство трагедий в лесах происходят по беспечности, когда просто пошли в лес на часик погулять, буквально в шортах и майке, и не взяли с собой ничего, кроме телефона с зарядом 10%.

Поэтому запрещать ничего не нужно, нужно вести работу по профилактике, объяснять людям, как именно надо идти в лес, что с собой брать.

Когда мы с семьей идем в лес, притом что я этот лес прекрасно знаю, мы все в яркой светоотражающей одежде, у каждого пишется трек. Вот к этому и надо стремиться», — разъяснил депутат в разговоре с корреспондентом NGS24.RU.

Семья Усольцевых — известный предприниматель Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в районе Кутурчинского Белогорья в конце сентября, отправившись в короткий туристический поход. Несмотря на масштабные усилия поисковиков — привлекались сотни специалистов и волонтеров, — найти не удалось даже следов пропавшего семейства.

