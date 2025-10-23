НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 754мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Страна и мир «Я слышал об этой глупости»: почему Госдума не станет принимать «закон Усольцевых» и запрещать турпоходы с детьми

«Я слышал об этой глупости»: почему Госдума не станет принимать «закон Усольцевых» и запрещать турпоходы с детьми

Что делать, чтобы не допускать таких ситуаций вновь

146
Место, где пропали Усольцевы | Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RUМесто, где пропали Усольцевы | Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Место, где пропали Усольцевы

Источник:

Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В Госдуме РФ не видят смысла в особом регламентировании туристических походов с детьми после трагедии с семьей Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края. Об этом корреспонденту NGS24.RU сообщил депутат Госдумы Олег Леонов. Более того, депутат назвал такую инициативу глупостью.

«Я не знаю, чья это инициатива. Я слышал об этой глупости. Глупее только запретить детям выходить из дома.

Предотвратить трагедии просто и сложно одновременно. Просто к походам надо готовиться. Это не прогулка. Поэтому с собой надо брать всё необходимое, и в первую очередь — навигатор. Если навигатора нет — подойдет приложение на телефон, которое пишет трек и работает с офлайн-картами, и необходимо взять внешнюю батарею, на случай если телефон сядет. Если есть навигатор или приложение, вы всегда сможете вернуться по своему треку или более короткой траектории. Без него последствия могут быть любые, в том числе трагические. По опыту могу сказать, что подавляющее большинство трагедий в лесах происходят по беспечности, когда просто пошли в лес на часик погулять, буквально в шортах и майке, и не взяли с собой ничего, кроме телефона с зарядом 10%.

Поэтому запрещать ничего не нужно, нужно вести работу по профилактике, объяснять людям, как именно надо идти в лес, что с собой брать.

Когда мы с семьей идем в лес, притом что я этот лес прекрасно знаю, мы все в яркой светоотражающей одежде, у каждого пишется трек. Вот к этому и надо стремиться», — разъяснил депутат в разговоре с корреспондентом NGS24.RU.

Семья Усольцевых — известный предприниматель Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в районе Кутурчинского Белогорья в конце сентября, отправившись в короткий туристический поход. Несмотря на масштабные усилия поисковиков — привлекались сотни специалистов и волонтеров, — найти не удалось даже следов пропавшего семейства.

Корреспондент NGS24.RU Алексей Тайганавт лично принимал участие в поисках пропавшей семьи. Большой репортаж о том, как это происходило и почему пропавших сложно найти, — читайте на отдельной странице.

Всю информацию о пропаже в сибирской тайге целой семьи мы собираем в сюжет.

А вы как считаете, можно семьям запретить походы с детьми?

Это просто нереально
Можно
Нельзя

ПО ТЕМЕ
Дмитрий МамаевДмитрий Мамаев
Дмитрий Мамаев
корреспондент NGS24.RU
Пропажа Лес Кутурчинское Белогорье Госдума Красноярский край
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 минут
за турпоходы надо обязательно брать деньги в казну, а то гуляют на халяву
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление