Сто тысяч — не предел. Цены на новогодние туры на Байкал выросли, а что со спросом? Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Байкал манит путешественников не только летом, когда можно наслаждаться пляжным отдыхом, и зимой, когда озеро покрывается льдом, но и в межсезонье, особенно под Новый год или на январские каникулы. Наши коллеги из «ИрСити» изучили новогодние предложения от туроператоров, поговорили с отраслевыми экспертами и узнали, что предлагают туристам, как изменились цены в сравнении с прошлым годом и пора ли уже бронировать туры.

«Праздничные программы — это очень дорого»

Как рассказал журналисту «ИрСити» заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов, путешественники интересуются турами на Байкал, но в большей степени их привлекает байкальский лед. Бронирование программ на Новый год и январские каникулы пока слабое, но на то есть и объективные причины.

— Очень мало объектов на Ольхоне и Малом море готовят какие-то программы на новогоднюю ночь, например. В каникулы, понятное дело, работают, а вот в Новый год праздничных программ нет почти ни у кого, потому что это очень дорого, — заметил собеседник портала.

Кроме того, на январских каникулах на озеро едут в основном местные жители, а этот рынок всегда чуть менее расторопный, чем туристы из других регионов. Так что бронирования на начало января, скорее всего, начнутся позднее, когда пройдут осенние каникулы в школах.

По наблюдениям Копылова, зимний сезон на Байкале, в том числе и туры на январские праздники, подорожали в среднем на 10%.

— У кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем по ценам, которые выставили поставщики на предстоящий зимний сезон, подорожание будет в районе 10% в сравнении с прошлой зимой. Помимо инфляции, роста цен на бензин, продукты и повышение фонда оплаты труда, есть еще такой фактор, как изменения в налоговом законодательстве. Возможно, из-за этих новшеств нас ждет еще один пересмотр цен, — добавил Вадим Копылов.

Рост НДС и другие причины

Организатор туров по Байкалу, руководитель клуба «Пришелец» Михаил Богдасаров заметил, что первый лед начинает появляться на Байкале в декабре, но лишь в заливах Малого Моря, поэтому сезон поездок уже начинается.

— На январских каникулах многие отправятся именно туда. На Ольхон мало кто будет ездить, поэтому в этом сезоне наш клуб планирует ехать искать первый лед именно со стороны острова, — сообщил собеседник портала.

Богдасаров добавил, что сейчас всё туристическое сообщество работает над тем, чтобы подобрать для путешественников активности в так называемый несезон. То есть на декабрь и январь, когда наблюдается спад бронирований.

По его словам, те турфирмы, с которыми сотрудничает клуб «Пришелец», подняли стоимость туров на новый зимний сезон на 5–10 тысяч рублей. Всё потому, что подорожали трансфер, аренда буханок и хивусов, а еще отрасль тревожится из-за анонсируемого роста НДС. Этот фактор тоже отразится на стоимости турпродуктов.

«Всё достаточно тухло»

Гид по Байкалу Никита Истомин, который организует индивидуальные авторские туры, назвал ситуацию с предстоящим зимним сезоном интересной и неоднозначной. Люди хотят на Байкал и сильно интересуются темой, но почему-то не торопятся бронировать туры.

— У меня в соцсетях на днях были посты про Байкал, которые собрали несколько сотен тысяч просмотров. Все они залетают в топ, людям нравится, они лайкают, реагируют на контент, но нет ни одной заявки на бронирование. Не то, что продаж пока нет, нет даже заявок. И, как мне известно, такая ситуация — не у меня одного. Всё достаточно тухло, — делится Никита.

Со слов жителей Ольхона, занятых в сфере туризма, даже после запуска рекламы народ пока не особо заинтересовался зимним отдыхом на Байкале. Кто-то просто не может себе позволить такие туры, у других горизонт планирования просто сжался до нескольких дней, пояснил гид.

— Мне с лета несколько человек писали, мы общались, люди интересовались. Но как только узнавали цену, либо честно говорили, что не могут себе позволить это, либо отвечали, что пока не могут спланировать, — отмечает собеседник.

При этом, по словам Никиты, и в прошлом году люди довольно сильно тянули с бронями на зиму. Еще в середине декабря у него было лишь несколько заявок, а потом он выложил ролик про первый лед, который залетел на 4,5 миллиона просмотров, и продажи пошли.

— Я снял этот ролик восьмого, кажется, января, сезон только-только начинался. Люди посмотрели, поняли в моменте, что они хотят и могут себе это позволить, и заявки поперли. Настолько, что мы с моей девушкой посменно сидели у телефона и отвечали на сообщения, которые сыпались без остановки и днем, и ночью. Горизонт планирования сократился до 17 минут. Поэтому я думаю, что в этом сезоне ситуация повторится, — делится гид.

Никита Истомин заметил, что постарается максимально сохранить цены на зимний Байкал на уровне прошлого года, чтобы хотя бы кто-то смог себе позволить этот отдых. При этом себестоимость продолжит расти, и с этим ничего не поделаешь.

— Собственник одного из отелей на Байкале мне рассказывал, что в прошлом году он платил за коммуналку около 40 тысяч рублей, а в этом году все те же услуги обходятся ему в 100 тысяч. С учетом того, что отели часто простаивают в межсезонье, мы работаем около 4 месяцев в году, если быть честными. Поэтому платежи распределяются на четыре месяца, и повышают стоимость номеров довольно значительно, — рассказал Никита.

«Спрос снизился за последние два года»

Гендиректор компании «Байкал Норд» Эльвира Токарева сообщила журналисту «ИрСити», что у их турфирмы число броней выросло по сравнению с прошлым годом.

— Коллеги по отрасли говорят, что в целом спрос за последние два года снизился. Но у нас фирма молодая, мы развиваемся, растем, поэтому броней стало больше. На февраль — март их больше, чем на Новый год, но так всегда и бывает. Байкал полностью замерзает в феврале, а на Новый год в южной части озера еще стоит вода, поэтому меньше желающих, — поделилась Эльвира.

По ее словам, цены на туры меняются каждый год. В этот раз рост составил около 10–15%. Готовыми турами активнее всего интересуются туристы из Москвы и ближайших к ней городов. Еще едут гости с Урала, юга России и с Дальнего Востока.

— Местные редко едут через туроператоров, это дорого. По большей части жители Иркутской области сами путешествуют либо берут экскурсии, — добавила собеседница.

Она советовала всё-таки не тянуть с бронированием, так как, чем ближе к дате, тем сложнее будет найти свободные гостиницы по приемлемым ценам.

Сколько стоят новогодние туры?

Компания «Байкалика» предлагает своим клиентам два вида программы на Новый год и январские праздники. Первый тур «Новый год на Байкале 2026» рассчитан на пять дней и четыре ночи с заездом 31 декабря.

Новогоднюю ночь туристы проведут в отеле на берегу Байкала в поселке Никола. Перед этим в программе: знакомство с Иркутском, катание на канатной дороге в Листвянке и посещение обзорной площадки у Камня Черского. Вечером — праздничный банкет.

На следующий день запланированы прогулка по Листвянке, катание на собачьих упряжках и визит на рыбный рынок. Еще один день посвящен знакомству с бурятскими традициями и кухней в поселке Усть-Ордынский, мастер-класс по ёхору, а затем группа прибывает на Ольхон, где встречает закат. Два оставшихся дня: отдых на Малом море, катание на коньках и хивусах по первому льду, дегустация бууз и визит на мараловую ферму.

Стоит такая программа от 162 тысяч рублей на одного человека в группе до 10 человек. В группах на восьмерых, шестерых и четырех туристов стоимость тура растет и доходит до 233,5 тысячи рублей на одного.

Еще один вариант, который предлагает «Байкалика», — «Новогодние каникулы». Он рассчитан на 4 дня и 3 ночи, заезды с 3 по 6 января или с 5 по 8 января.

— Вас ждут 4 дня приключений: от парящей воды Листвянки до зеркального льда Малого Моря. Катайтесь на коньках по первому байкальскому льду, любуйтесь панорамами с Камня Черского, пробуйте бурятские буузы, встречайте закат у священной скалы Шаманка и познакомьтесь с благородными оленями на мараловой ферме, — говорится в описании тура.

Стоимость этого тура начинается от 99,9 тысячи рублей на человека в группе до 10 туристов. Самый дорогой вариант — индивидуальный тур для четверых, за него придется заплатить 158,5 тысячи за одного гостя.

Компания «Фанат Байкала» разработала семь разных туров на новогодние праздники. Самый дешевый — «Байкал. Сказка Рождества», который проводится с 4 по 7 января. Он обойдется в 47,5 тысячи рублей на одного человека и включает в себя поездку на Ольхон, экскурсию до северного мыса Хобой, визит в этнокомплекс «Золотая Орда» и вечернюю обзорную экскурсию по Иркутску. Четвертый день — это уже финал тура с завтраком, выездом из гостиницы и отправлением домой.

Далее идет тур «Очарование Ольхона», он также рассчитан на четыре дня и три ночи с 3 по 6, либо с 6 по 9 января. В первый день туристам покажут Хужир и скалу Шаманка, во второй — везут по острову (не по льду) через Харанцы к мысам Три брата и Хобой. Во время этой экскурсии гости смогут увидеть первый байкальский лед и первые наплески в пещерах в окрестностях Харанцов. Третий день — тур на остров Огой, где стоит ступа просветления, а на четвертый — отъезд домой. Стоит такое приключение от 50,9 тысячи рублей на одного.

За 69,1 тысячи рублей можно встретить Рождество на Байкале. Маршрут начинается в Иркутске, продолжается в Листвянке и нескольких локациях вдоль КБЖД, затем в Аршане и снова в Листвянке. Также запланирован визит в музей «Тальцы», после чего гости отправляются на заливы Малого моря, где уже начинается первый лед с легендарными пузыриками. Наконец, дорога до этнопарка «Золотая Орда», культура и кухня бурят, а потом — возвращение в Иркутск. Тур рассчитан на 7 дней, из которых последний — это выезд из гостиницы. Программа «Рождество на Байкале из Листвянки» запланирована с 3 по 9 января.

Есть и другой вариант рождественского тура на Байкал. Он рассчитан на 5 дней и проводится с 3 по 7 января, а стоит почему-то дороже — 95,9 тысячи рублей на человека, хотя локаций в нем меньше.

У компании Baikal Nord имеется 13 туров как на январские каникулы, так и на новогоднюю ночь. Также есть предложения для тех, кто хотел бы провести предновогодний корпоратив на Байкале.

Так, например, организовать выезд для коллег в заливы Малого моря можно по стоимости от 16,6 до 28,5 тысячи рублей на одного гостя в зависимости от количества человек. Чем их больше — тем ниже цена. В программе: трансфер, праздничный обед в шатре с приветственным напитком, интерактив от Деда Мороза и Снегурочки, а также катание на коньках, которые вам выдадут на месте. В цену не входит алкоголь, его нужно приобретать отдельно.

Еще один вариант предновогоднего корпоратива — программа «Однажды в тайге». Гостей привозят в Листвянку, где они катаются на снегоходах по лесу, встречаются с байкальским Дедом Морозом и Снегурочкой, веселятся и участвуют в пикнике с ухой и таежным чаем. Стоимость начинается от 27 тысяч рублей на человека (если в группе не меньше 40 гостей) и заканчивается на отметке в 34,5 тысячи , если вас всего 10.

Тур «Выходные на Ольхоне», который можно забронировать на январские праздники, рассчитан на три дня и две ночи. Он будет стоить от 29,6 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в полублагоустроенном домике. Если же гостю требуется благоустроенный номер, то цена тура будет выше — от 32 тысяч на одного.

Встретить новогоднюю ночь в Листвянке — удовольствие не из дешевых. Компания предлагает программу на 4 дня и 3 ночи, которая стоит от 72 тысяч рублей на человека. В стоимость входит трансфер, проживание в гостинице, праздничный банкет, пара экскурсий в «Тальцы» и до Камня Черского, а еще — 10-минутное катание на собачьих упряжках и два часа в бане.