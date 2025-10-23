НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Россияне могут остаться без пенсии: как и за что лишат выплат

Для возврата придется обратиться с заявлением

3 839
А знали ли вы, что пенсионер может лишиться выплат? Причем произойти это может не только из-за его смерти. Есть и другие случаи, при которых на пенсию рассчитывать не придется. Помимо этого, выплаты могут забрать временно. Но обо всём по порядку — в нашем материале.

«Выплату пенсии приостановят на три месяца, если инвалид не явился в назначенный срок на переосвидетельствование», — написано на портале «Госуслуги». Это единственное условие, при котором деньги перестают давать на этот срок. Гораздо больше условий, при которых их лишат на полгода.

В каких случаях могут лишить пенсии на шесть месяцев

  • Если пенсию не получали в течение шести месяцев подряд, например, при изменении реквизитов счета для получения пенсии, о которых не сообщили;

  • если ребенок, получающий пенсию по потере кормильца, достиг 18 лет и не пошел учиться в вуз или не передал данные об этом в Соцфонд;

  • а также если учится за границей и не подтверждает это ежегодно;

  • если закончился срок вида на жительство, выданного иностранцу или человеку без гражданства;

  • если пенсионер переехал на постоянное место жительства за границу и не сообщил об этом в СФР;

  • или переехал в государство, которое должно выплачивать пенсию по международному договору.

Во всех этих ситуациях получатель пенсии лишается ее временно и может восстановить свои права на денежную выплату. Для этого необходимо исправить ситуацию, которая привела к приостановке. Например, передать данные нового счета, на который нужно переводить деньги, или предоставить справку об обучении в университете для получателей пенсии по потере кормильца.

Но есть ситуации, при которых пенсии вовсе лишают, без установленного временного ограничения.

В каких случаях прекращают пенсионные выплаты

  • Если пенсионер умер или его признали умершим;

  • аналогично, если признали безвестно отсутствующим;

  • если аннулировали вид на жительство (для иностранцев и лиц без гражданства);

  • когда пенсионер сам отказался от ее получения;

  • или не исправил ситуацию в течение шести месяцев, при которой выплату приостановили.

При этом часть ситуаций обратимы. Если вновь получить вид на жительство или изъявить желание получать пенсию после отказа, Соцфонд рассмотрит обращение и может вернуть ежемесячные выплаты. Но это невозможно, если лишиться основания ее получать.

Кто может потерять право на выплату

  • Ребенок, достигший 18 лет и не поступивший в вуз, который ранее получал пенсию по потере кормильца;

  • а также если обучался, но ему исполнилось 23 года или он пошел работать;

  • инвалид, у которого истек срок признания таковым;

  • пенсионер, который стал таковым по ложным сведениям и на самом деле не имеет права на выплату.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсии Выплаты и пособия Госуслуги
Комментарии
16
Гость
3 июня, 12:20
Верните тогда все мои выплаты с процентами.
Гость
3 июня, 10:54
Или при выходе на пенсию нет минимального стажа в 15 лет и ИПК в 30 баллов. Получишь только социальную.
Читать все комментарии
