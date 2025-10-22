В Египет на заработки: российский строитель рискнул туда поехать и рассказал про свой опыт

В Египте платят меньше, чем в Мурманске Источник: Эрдня / личный архив

Когда в России метет метель, где-то в египетской пустыне российские инженеры и строители возводят атомную электростанцию. Один из них — специалист из Мурманска по имени Эрдня, работающий вахтовым методом с 2017 года. Наши коллеги из 51.RU поговорили с ним о жизни в Египте: как искать работу на атомной стройке, чем отличается российский подход от международного, что едят местные и зачем сотрудники обменивают рубли на фунты через криптоплатформы и сколько зарабатывают.

Решил попробовать что-то новое

Источник: Эрдня / личный архив

Наш герой — 31-летний вахтовик со стажем из Мурманска, но родом из Элисты, где живут и сейчас его родители. Закончил Калмыцкий Госуниверситет по специальности «промышленное и гражданское строительство», а потом магистратуру — в московском РГУ нефти и газа, по специальности «хранение нефти и газа». Пока не женат.

С 2017 года он ездит на объекты по всей России. Последняя российская работа связана с крупным промышленным проектом, который был заморожен. Тогда он решил искать что-то новое. И нашел в Египте.

«На HeadHunter было много вакансий в этом регионе. Я откликнулся на несколько, после чего мне позвонили. Нужно было пройти стандартную проверку, заполнить анкеты, — ничего сложного. Главное — правильно составить сопроводительное письмо».

Сейчас он трудится в Египте в городе Эль-Дабаа на строительстве атомной электростанции, выполняя сложные задачи по монтажу технологического оборудования.

«В российской компании всё по-другому»

Источник: Эрдня / личный архив

По сути, принципы строительных процессов в Египте не сильно отличаются от российских. Но разница есть — в управлении и подходах. Раньше он работал в международной компании, теперь в российской.

«Суть та же, но менеджмент отличается. В российской компании всё по-другому: структура, решения, ответственность».

Проект масштабный: возводится четыре энергоблока. Это не нефтегазовая стройка, где можно запускать производство поэтапно, а классический энергопроект, где сначала нужно завершить всё.

График, зарплата и жилье

Источник: Эрдня / личный архив

Рабочая неделя начинается в воскресенье, это стандарт в Египте. Заработную плату перечисляют дважды в месяц на карту российского банка.

«Жилье предоставляет работодатель. Живем по одному в комнате в трешках. Есть даже возможность перевезти сюда семью, устроить детей в сад или школу».

Уровень зарплат здесь ниже, чем был в Мурманске, но расходы минимальные.

Расходы и валюта

Источник: Эрдня / личный архив

Основные траты — на развлечения и личные удовольствия. Еда и жилье — за счет работодателя. Продукты и бензин в Египте в 2–3 раза дешевле, чем в России, но техника, наоборот, дороже.

«Рубли меняем на египетские фунты через криптоплатформы — P2P. Страшно, но курс хороший. Крупнейшая купюра — 200 фунтов. Почему не печатают 500 и 1000 — загадка».

Курс — около 1,7 рубля за фунт.

Медицина и страховка

Официальная страховка от работодателя есть, но, как говорит Эрдня, пользоваться ею не хотелось бы.

«Местная медицина не лучший вариант. Но многие лечат здесь зубы: дешевле раза в три, — и вроде никто не жалуется».

Есть всё — от качалки до йоги

Источник: Эрдня / личный архив

На стройке не только работают, но и активно отдыхают. Есть спортзал, секции, даже музыкальные кружки.

«Хожу в качалку, она как из 90-х. Есть футбол, волейбол, йога, шахматы, кто-то поет, кто-то играет в „Мафию”. Организовано всё прилично».

По праздникам можно путешествовать: работает несколько русскоязычных турагентов.

Любимое в Египте

Источник: Эрдня / личный архив

Из всех прелестей жизни в Египте наш герой выделяет климат и Средиземное море.

«Солнце круглый год, нет влажности, как в Турции. Пляжи шикарные. Вот за это я Египет люблю».

Источник: Эрдня / личный архив

Но и минусы есть: дорожный хаос, попытки «развести» на деньги, нехватка привычных продуктов вроде гречки.

Коллектив и местные

Источник: Эрдня / личный архив

В основном на объекте работают россияне и белорусы. Есть и русскоговорящие местные сотрудники, а вот субподрядчики — египтяне.

«Коллектив интернациональный, но дружный. Адаптироваться к культуре тяжело, но базовый арабский стараемся учить — фразы, приветствия, как попросить скидку».

Что едят

Источник: Эрдня / личный архив

Рацион прост: рис, курица, фалафель, множество восточных сладостей. Кофе здесь пьют литрами, а кальяны доступны в каждой кофейне.

«Фалафель мне не зашел, но попробовать стоит. Кальян я не пробовал, но наши говорят, что в России лучше».

Источник: Эрдня / личный архив

Эрдня признается, что любит Мурманск. Если будут хорошие предложения по зарплате и интересным проектам — вернется.

Источник: Эрдня / личный архив

«Бояться нечего. Особенно если едете работать в российскую компанию. Всё реально. Главное — быть готовым ко всему. Это другая страна, другой менталитет, другие условия. Но всё возможно».