Звонки в Telegram и WhatsApp снова работают

Старая функция доступна не всем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На территории России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (компания Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). В восстановлении функций убедились корреспонденты Городских медиа.

Аудиозвонки в Telegram и WhatsApp были заблокированы в августе 2025 года. Роскомнадзор официально сообщил, что сделано это с целью борьбы с мошенниками. По данным ведомства, эти мессенджеры злоумышленники использовали для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

При проверке работы аудиозвонков выяснилось, что функция работает не у всех. Данных об отмене ограничений не было.

Мы запросили комментарий Роскомнадзора о причинах сложившейся ситуации. В Telegram также пока не объяснили, что могло произойти.

Миллиардер и сооснователь Telegram Павел Дуров не исключил, что его мессенджер может быть заблокирован в России. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что работа иностранных мессенджеров в стране необходима, чтобы создать здоровую конкуренцию.