Мужчину обязали платить алименты на котов после развода с женой в Турции: новости 21 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 октября.
Для молодоженов придумали выплаты
Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов выступил с инициативой поддержать молодоженов. Он предложил ввести единовременную выплату в 20 тысяч рублей парам, вступающим в брак.
Как пояснил политик в разговоре с «Абзацем», сейчас в России нет мер поддержки для тех, кто только собирается создать семью. Часто именно финансовые трудности заставляют откладывать свадьбу.
«Наша задача — создать условия, при которых желание создать семью не упирается в финансовые барьеры. 20 тысяч рублей — эта сумма является символической поддержкой, которая поможет покрыть часть расходов», — отметил Иванов.
По мнению депутата, такая мера укрепит институт семьи и поддержит демографические инициативы среди молодежи.
В Госдуме утвердили предельные сроки явки в военкомат по электронной повестке
Призывники после получения электронной повестки должны явиться в военкомат не более чем через 30 дней. Соответствующие изменения к законопроекту о призыве на военную службу одобрили на пленарном заседании Госдумы.
Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По их задумке, нововведение поможет систематизировать призыв и сделать его более прозрачным.
Многодетные матери смогут получать пенсию
В России хотят сделать декрет полноценной работой, которая позволит накопить на достойную пенсию. Однако всё оказалось не так просто.
«Родив семерых детей, женщина может получить 32,4 пенсионного балла. В 2025 году 200 пенсионных баллов дают право на пенсию примерно в 38 тысяч рублей. Чтобы заработать 200 баллов только материнством, нужно родить 18–20 детей за 20–25 лет (примерно с 18 до 43 лет)», — подсчитала экономист Светлана Сазанова.
Женщина впервые возглавила правительство в Японии
Япония сделала исторический выбор — впервые в стране премьер-министром стала женщина. Санаэ Такаити получила поддержку парламента, набрав 237 голосов в нижней палате из 465 возможных, сообщает NHK.
«Этот день станет отправной точкой для усиления японской экономики и создания страны, которая сможет обеспечить будущее следующим поколениям. С нетерпением жду совместной работы в этом направлении», — заявила Такаити после победы.
Педофил сбежал из колонии в Узбекистане и изнасиловал третьеклассницу
31-летний осуждённый, отбывавший срок в колонии-поселении в Ахангаране, сбежал с работы на одном из предприятий и в тот же день совершил изнасилование третьеклассницы. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкентской области.
Мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления, задержали вскоре после побега. Срок его наказания по предыдущему делу истекал только в 2033 году. Теперь ему грозит новое уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 119 УК Узбекистана). В случае осуждения его могут приговорить к 15–20 годам лишения свободы.
Власти пока не пояснили, как именно заключенному удалось скрыться с предприятия, где он работал.
Гробницу Тутанхамона может затопить
Легендарная усыпальница фараона Тутанхамона, пережившая более 3300 лет, столкнулась с новой угрозой. Как сообщает Daily Mail, древнее захоронение может пострадать от наводнения — повышенная влажность уже привела к появлению трещин и опасных грибковых колоний, разрушающих бесценные фрески. Археологи бьют тревогу: если не принять срочные меры, уникальные росписи на стенах гробницы могут быть утрачены.
«Гробницы в Долине Царей требуют срочного вмешательства и точных научных исследований для анализа рисков и способов их снижения», — предупредила автор исследования, профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сайед Хемада.
В Турции суд обязал бывшего мужа 10 лет платить алименты на кошек
Необычное решение вынес суд Стамбула при разводе одной из пар. Как пишет Hürriyet, мужчину обязали в течение 10 лет выплачивать алименты на содержание домашним кошкам.
После развода, который пара оформила из-за несовместимости характеров, питомцы остались с женщиной. Суд постановил, что ее бывший супруг должен перечислять около $240 каждые три месяца на уход за животными. Примечательно, что сумма будет ежегодно корректироваться с учетом инфляции.