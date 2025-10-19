«Мой папа был коммунистом в 90-е и ездил на „Жигулях“»: история журналиста из Бразилии, переехавшего в Россию

Марсело Гранада Источник: Антон Васильченко / 164.RU

Бразилец Марсело Гранада переехал в Россию шесть лет назад. Сначала жил в Волгограде, сейчас — в Саратове. Здесь он учит русский, чтобы читать Достоевского и Толстого в оригинале, ходит на футбол и играет на барабанах. Наши коллеги из 164.RU узнали, почему журналист из Бразилии перебрался в нашу страну и чем он здесь на самом деле занимается.

— Марсело, когда вы переехали в Россию и почему именно сюда?

Я приехал в феврале 2020 года. Жил в Волгограде семь месяцев — до сентября, а затем перебрался в Саратов. Здесь я преподаю португальский язык и учусь в магистратуре на филологическом факультете СГУ. До переезда в Россию я шесть лет изучал русский язык. В Бразилии моим репетитором была русская женщина из Москвы. А ее муж — бразилец. Она в Бразилии живет уже 15 лет. Сам я из города Пелотас в штате Риу-Гранди-ду-Сул — это на юге Бразилии.

— Чем занимались в Бразилии?

— Я работал журналистом и переводчиком с английского на португальский на маленькой радиостанции в моем родном городе.

— А почему вы вообще решили приехать в Россию и жить здесь?

— Я всегда хотел жить за границей. Как я сказал, изучал русский язык, всегда любил русскую литературу. Я хотел читать Достоевского и Толстого в оригинале. Но это очень сложно. Я читал на португальском языке «Преступление и наказание», «Войну и мир» и так далее. Читать в оригинале — сложная задача, особенно для иностранцев. Поэтому я решил переехать. Также мне всегда была интересна история России. И мой папа был коммунистом в 90-е. Он любил СССР. Я тоже левый, был анархистом, сейчас — больше умеренный коммунист, не радикальный. Мой отец в 95-м году даже купил ВАЗ — в Бразилии мы говорим «Лада Лайка» (в 1980 — начале 1990-х завод стал экспортировать «Жигули» в Южную Америку, под названием «Лайка» могли идти четвертая, пятая и седьмые модели. — Прим. ред.), это была экзотичная машина для Бразилии.

— Где побывали в России, кроме Саратова и Волгограда?

— В Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Владимире, был в Туле, посетил Ясную Поляну, где Толстой жил. Я был на экскурсии, было очень холодно, мороз, минус 25, я почти умер от холода. Но это было очень красиво, да. Я поклонник Толстого, это мой любимый писатель, поэтому я посетил Ясную Поляну. Еще был в Марксе, Энгельсе, Петергофе, Кронштадте. Там я посетил собор, очень красивый собор. У меня, к сожалению, нет денег на путешествия. Я хочу еще посетить Тольятти, мой друг сказал, что там есть музей ВАЗ. Еще хочу съездить в Нижний Новгород и Самару, там посмотрю бункер Сталина. И в Казань хочу тоже. Наверное, в этом году или в следующем году планирую побывать в городах по Волге — в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Тольятти.

— Из тех городов, которые вы посетили, какой больше всего понравился?

— Санкт-Петербург. Архитектура там очень красивая, по-моему, это самый красивый русский город, как Рио-де-Жанейро в Бразилии. Да, Рио-де-Жанейро — самый красивый бразильский город. Сан-Паулу как Москва — экономически самый большой город в Бразилии. А Рио-де-Жанейро как Санкт-Петербург в России. Там тоже очень красиво, природа, пляжи. Но Петербург… Очень много красивых зданий. Да, это удивительно, конечно.

— Почему из Волгограда решили перебраться в Саратов?

— Честно говоря, Волгоград для меня странный город. Карта Саратова больше напоминает круг, а Волгоград — очень вытянутый город. Мой родной город как Саратов. В Волгограде я жил очень далеко от центра и, кроме этого, посещал очные курсы по русскому языку для иностранцев. Там не было вечернего обучения. В интернете я нашел, что такие занятия есть в СГУ. Это дешевле в два раза, чем «очка». В ВолГУ есть только очное и заочное обучение. Для бразильцев заочное — очень сложно.

— Чем вы еще в Саратове занимаетесь?

— Я учу русский, репетитор португальского языка. А еще я барабанщик. Мы играем металл, мой друг Данила гитарист, я барабанщик. На что-то другое у меня нет свободного времени — я работаю, учусь, поэтому, к сожалению, развлечения бывают только в выходные.

— Много ли людей к вам обращается для изучения португальского языка? Из каких городов?

— Обычно у меня русские студенты, которые живут в Бразилии. Там очень сложно найти репетитора, который бы говорил по-русски. На «Авито» у меня есть объявление о том, что я преподаю португальский. Там меня и находят. Сейчас у меня много студентов из Москвы, было много из Нижнего Новгорода, есть студентка из Рязани. Раньше был Тольятти, Петербург. Мои студенты любят Бразилию, любят бразильскую культуру, такие у них интересы.

— Есть ли разница между россиянами и бразильцами? Или везде люди одинаковые?

— Есть разница, но маленькая. В целом, я думаю, бразильцы и русские чем-то похожи. Но русские, мне кажется, поначалу более холодные, а бразильцы — более открытые. В Бразилии мужчины и женщины при встрече могут целоваться в щеки. В России это не принято. Еще, мне кажется, русские женщины очень тщеславные — всегда при макияже и маникюре. Мои одногруппницы всегда такие элегантные на занятиях… В Бразилии обычно нет. Только в формальных ситуациях. В университетах у нас носят более неформальную одежду. В России, я заметил, женщины не любят раскрывать возраст. В Бразилии так только у пожилых женщин, молодые говорят без проблем. В школах тут дети носят костюм и галстук. У нас такого нет, даже забавно для бразильцев, что маленькие дети в школе всегда опрятные. У нас формы не существует. У русских все более формально, чем у бразильцев.

— Вам такой подход больше нравится?

— Я думаю, это хорошо. У нас в школе даже студенты носят шлепанцы, шорты. Особенно студенты гуманитарных наук, историки. Правда, это не касается студентов международных отношений, менеджмента и медицины. Там все одеваются элегантно. А еще в России обращаются по имени и отчеству — Наталья Михайловна, Александр Николаевич. У нас нет отчеств.

— В 90- и нулевые в России по утрам и вечерам крутили различные бразильские сериалы, они были очень популярными. Вы знали об этом?

— Это удивительно! В Бразилии никто не знает, что в России смотрели наши сериалы. Когда я заболел в Волгограде и оказался в больнице, медсестра, узнав, что я бразилец, сказала, что смотрела «Рабыню Изауру», «Клон». Я засмеялся, потому что у нас этого никто не знает. Мне сказали, что даже мужчины смотрели эти сериалы. Это правда? В Бразилии — только женщины. Мужчины смотрят только футбол. Моя мама смотрит сериалы каждый день. А папа говорит, что в них все одинаково, всегда есть любовный треугольник. Сейчас, конечно, уже не так, потому что есть Netflix, YouTube.

— А то, что отражали бразильские сериалы и фильмы, насколько соответствовало действительности?

— Бразилия — жестокая страна. Забавно, что в России думают, что Бразилия — рай, где все люди веселые, танцуют на пляже. Словно у нас вечный праздник, и каждый день как пятница или суббота. Но у нас очень жестокая страна, мы говорим, что это — жестокий рай. Например, полиция. Я заметил, что в России полицейские вежливые. В Бразилии, наоборот, они очень агрессивные, особенно в фавелах, когда встречаются с чернокожими. Если человек белый, к нему относятся уважительно.

О Бразилии есть стереотип, что это веселая страна. Безусловно, у нас есть веселые люди. Обычно это те, чьи корни уходят в Африку. Они веселые, танцуют на карнавале. С другой стороны, у нас очень жестокая страна, высокий уровень криминала. Знаете фильм «Город Бога»? Жестокий фильм. Это про Рио-де-Жанейро, про фавелы. Поэтому Бразилия, к сожалению, не рай. У государства есть темная сторона.

— А о чем вы в первую очередь предупредите человека, собравшегося ехать в Бразилию?

— Надо быть осторожным. Но лучше, когда человек говорит по-португальски или у него есть знакомый/друг в Бразилии. Особенно в Рио-де-Жанейро, потому что там есть очень опасные районы. Там видят гринго — иностранца — и считают, что у него есть доллары.

Но так не везде. У меня есть ученица, она русская, из Москвы. Живет спокойно в Рио-де-Жанейро два года и любит этот город. Но там есть очень опасные районы. Поэтому я не рекомендую путешествовать без знания языка или местных знакомых. Это касается в первую очередь Рио-де-Жанейро. На юге Бразилии можно, это более безопасно. В России, например, я никогда не видел каких-то преступлений на улице. В Бразилии меня грабили дважды. У другой моей студентки в Сан-Паулу украли телефон. Причем вы можете делать селфи, а в это время кто-нибудь выхватит ваш телефон и все.

— Какая разница между футболом в России и Бразилии?

— В России болельщики более спокойные. В Бразилии они агрессивные. Когда я был маленьким, то на стадионах можно было увидеть только мужчин. Считалось, что это место не для женщины, потому что там ругань, мат. Стадион в Бразилии — жестокое место. Драки были, пили на стадионах. Сейчас это запрещено. В России я никогда не видел драку после или перед игрой, а в Бразилии этого много на улицах. Мой папа сильно сердился, когда наша команда проигрывала, мы даже не разговаривали с ним в этот день. В России так не бывает, я думаю. Мне кажется, русские не такие фанаты, как бразильцы.

— Сложно вам учиться в магистратуре по филологии?