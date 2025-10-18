«Будь хорошим человеком»: HammAli впервые стал отцом

HammAli объявил о скором пополнении в семье в начале октября Источник: hammali / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Исполнитель хита «Птичка» HammAli (Александр Громов) сегодня впервые стал отцом. Он редко делится с подписчиками подробностями личной жизни, предпочитая рассказывать только о творчестве, но эту новость певец уже опубликовал в своих соцсетях.

«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и Папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!», — написал под фото в своих соцсетях певец.

Источник: hammali / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вместе со снимком рэпер выложил песню Басты «Сансара».

Александр Громов неожиданно для многих женился год назад. А в начале октября этого года опубликовал серию фотоснимков с беременной женой, подписав публикацию «я все время хранил это в тайне, но не сдержался».

На этих кадрах его жена Эмили позирует в облегающем черном и белом платьях, которые особенно подчеркнули ее округлившийся живот.

«Я безмерно благодарен Всевышнему за все, что происходит в моей жизни, и мне очень захотелось поделиться этим с вами!», — написал он в своем блоге.

Появление Эмили знаменует зрелый этап в жизни и карьере HammAli. Фанаты заметили, что до встречи с ней в его творчестве часто звучали нотки грусти, боли и неразделенных чувств, а теперь его музыка наполнилась светом, умиротворением и благодарностью.