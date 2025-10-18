НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Бронировать сейчас, а улететь 25 декабря. Как сэкономить на длинных новогодних каникулах — секреты от экспертов

Почему в этом году будет дешевле Таиланд и где еще можно будет захватить пляжный отдых

85
Обещают, что в этом году в Таиланде на Новый год будет дешевле | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОбещают, что в этом году в Таиланде на Новый год будет дешевле | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Обещают, что в этом году в Таиланде на Новый год будет дешевле

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Россияне, соскучившиеся по полноценному отдыху, активно бронируют жилье на новогодние праздники. В этом году они ведь продлятся рекордные 12 дней. Ажиотажный спрос уже привел к росту ранних заявок в полтора (!) раза, по данным сервиса «Суточно.ру». Но ведь одновременно растут и цены на отдых — как за городом (в коттеджах, бунгало, резиденциях), так и за границей. Подробности — в материале MSK1.RU.

В среднем по стране аренда в праздничные даты обойдется до 7 тысяч рублей за сутки. Пока что это на скромные 6% дороже, чем в прошлом году. И ближе к декабрю стоимость бронирования может вырасти еще на 15%. Поэтому люди и спешат зафиксировать цены заранее, объясняет MSK1.RU основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. Тем более что, по его словам, в России дефицит качественных средств размещения, заточенных на краткосрочный отдых в формате пары, семьи или большой компании.

Пик бронирований приходится на период с 31 декабря по 3 января, когда большинство россиян предпочитают отмечать Новый год за городом. В этом году особенно популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань. Присоединились к ним Калининградская и Костромская области.

 А какие зарубежные страны лидируют среди «новогодних» туристов, особенно на фоне недавно введенных в Европе визовых ограничений?

— Еще несколько лет назад единственным направлением, где зимой можно было гарантированно искупаться в теплом море, оставался Таиланд. Тогда цены были просто космические — во многом потому, что спрос существенно превышал предложение. Сейчас ситуация заметно изменилась. В этом сезоне мы ожидаем, например, очень высокий интерес к Вьетнаму: туда полетели несколько авиакомпаний, и цены сейчас действительно привлекательные. Плюс стабильно популярна Шри-Ланка, поэтому Таиланд в этом году вынужден корректировать цены вниз, чтобы не потерять туристов, — рассказывает MSK1.RU руководитель отдела продаж в агентстве Voyage boutique Мария Шавнева.

 Если человек хочет на Новый год пляж, что будет популярнее всего?

— Там, где зимой можно купаться, — это, конечно, Азия: Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка. Уже в сентябре начали приходить отказы по ряду отелей в Таиланде и на острове Фукуок во Вьетнаме: большая часть номеров в отелях на новогодние даты уже разобрана.

Кроме того, в этом году возобновились полеты в Венесуэлу, продолжаются рейсы на Кубу. Плюс, конечно, Мальдивы. Сейчас туда летают в среднем 6 авиакомпаний ежедневно, и спрос на направление по-прежнему высокий. Однако последние два года новогодний период на Мальдивах сопровождался дождями, что, возможно, приведет к небольшому снижению интереса. Судя по акциям и спецпредложениям от отелей, они уже это чувствуют.

 А что насчет Ближнего Востока? Этой зимой он не будет популярен?

— Турция для тех, кто ищет более близкие и выгодные варианты, зимой предлагает хорошие цены в отелях высокого уровня. Море, конечно, будет прохладным, но почти везде есть подогреваемые бассейны, поэтому отдых получается комфортным и выгодным.

Отдельно по погодным условиям можно выделить Эмираты и Египет: там в это время года тепло. Некоторые туристы даже купаются, но температура воды уже не такая, как в Азии. Тем не менее эти направления остаются классикой новогоднего отдыха.

 По личному опыту знаю: если бронировать любое зарубежное направление с учетом встречи Нового года, это будет намного дороже, чем если прилететь даже 2–3 января. А какие еще есть секреты, чтобы сэкономить на новогодних каникулах?

— Если немного сместить даты вылета, например отправиться 23–25 декабря, до пиковых праздничных дат, можно значительно сэкономить. Вы правы, вылеты 2–4 января обойдутся значительно дешевле, чем на сам Новый год. К тому же с 31 декабря по 1 января многие отели взимают обязательную доплату за новогодний гала-ужин, что дополнительно увеличивает стоимость тура.

Есть еще один совет. Чтобы встретить Новый год выгодно, важно бронировать заранее: осенью цены ниже, а выбор отелей и рейсов гораздо шире. Поэтому тем, кто хочет сэкономить без потери качества отдыха, стоит либо бронировать заранее, либо играть с датами поездки — это работает каждый год. И наступающий 2026 год не будет исключением.

А вы уже решили, где будете встречать Новый год?

Дмитрий Капустин
Новый год Зима на море Отдых на море Таиланд Мальдивы Вьетнам
