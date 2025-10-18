«Ем оленину почти каждый день»: учитель бросила всё и переехала в город на Полярном круге — как она там живет

Арина Фролкина уже год живет и работает на Полярном круге Источник: героиня материала

Арина Фролкина оставила привычную жизнь в родном Нижнем Новгороде и уехала на Крайний Север, чтобы работать учительницей в небольшом городке, каждый день гулять по заснеженным просторам и любоваться полярным сиянием. Чем девушку привлек город на 66-й параллели — единственный в мире расположенный на Полярном круге, и почему ей не хочется обратно? Об этом она рассказала нашим коллегам из NN.RU.

В Салехарде Арина живет с августа 2024 года: приехала туда работать преподавателем и вскоре поняла, что хочет подольше задержаться в городе. Домой она возвращается на зимние каникулы и летом — на долгий отпуск.

— Решение переехать в Салехард я приняла очень быстро. Почему так произошло? Наверное, потому что мне хотелось роста, развития, изменений. Я хотела увидеть что-то новое, испытать себя в суровых условиях и, возможно, найти что-то особенное в этом далеком северном городе, — рассказывает девушка. — И я очень довольна, что решилась на переезд. В Салехарде я стала более уверенной в себе и своих силах, и это помогает мне в личной и профессиональной жизни.

У жизни на Крайнем Севере есть свои особенности, но привыкнуть к ним оказалось не так сложно, как может показаться. Город расположен на Полярном круге, а это значит, что зимы там долгие, морозы крепкие, а света катастрофически не хватает. Летом ситуация обратная: целый месяц в Салехарде круглые сутки светит солнце — адаптироваться к таким условиям получается не у всех.

— Полярный день я еще застать не успела, потому что на все лето уезжала в Нижний Новгород, но коллеги рассказывали, что многим тяжело заснуть из-за постоянного света и приходится регулировать режим сна. Хотя климат в Салехарде действительно имеет свои особенности, зимних морозов под -40 градусов я не застала. Конечно, было холодно, но вполне терпимо. Я убеждена, что ко всему можно привыкнуть, и климат не исключение. Главное быть готовым к новым условиям и адаптироваться к ним: теплее одеваться, использовать средства для защиты кожи, следить за своим здоровьем. Со временем организм привыкает к морозам, и они уже не кажутся такими страшными, — считает Арина.

Салехард совсем маленький: его площадь меньше 85 квадратных километров, а количество жителей не превышает 50 тысяч человек. После жизни в городе-миллионнике может показаться, что быт в северном городке скучен и аскетичен, но это совсем не так.

— Несмотря на отсутствие крупных торговых центров, в Салехарде есть все необходимое для комфортной жизни: магазины, школы, больницы, культурные центры и другие важные объекты инфраструктуры. Да, выбор может быть не таким широким, но все, чем мы пользуемся в повседневности, присутствует.

Цены, по словам Арины, в целом остаются доступными. Основные продукты — такие, как хлеб, молоко, мясо, овощи, можно купить примерно по той же стоимости, что и в центральной России. Конечно, расположение города влияет на логистику, из-за чего некоторые товары могут стоить дороже, но по кошельку такие различия не бьют.

— Разнообразие продуктов в Салехарде такое же. Дома я покупала продукты в «Пятерочке» и «Магните» — здесь эти сетевые магазины тоже присутствуют. Ну и конечно нельзя не сказать про салехардскую кухню — она мне очень нравится! Раньше я никогда не пробовала оленину, а теперь ем это мясо практически каждый день. А еще здесь можно попробовать разные виды чая, который готовят из местных ягод и трав.

Что еще удивило Арину в Салехарде, так это благоустройство. По ее словам, здесь хорошо развита инфраструктура, отлично работает общественный транспорт и гораздо меньше пробок на дорогах, а сам город выглядит чистым и уютным.

— Ну и конечно природа. Здесь можно насладиться чистым воздухом и живописными пейзажами. Так что лично мне Салехард для жизни кажется очень комфортным.

Что касается достопримечательностей, то в городе есть на что посмотреть. Если рассказ Арины вдохновит вас отправиться в путешествие к Полярному кругу, то вот на что она советует обратить внимание в первую очередь:

17 масштабных муралов, каждый из которых рассказывает свою историю;

скульптура «Мамонт» — огромный монумент на берегу реки Обь, который местные ласково зовут Митей, одна из самых известных достопримечательностей города;

этнопарк в Горнокнязевске — природно-этнографический комплекс, посвященный культуре коренных малочисленных народов Севера;

стела «66 параллель» — памятник на месте прохождения Полярного круга;

Лебяжье озеро с набережной для прогулок;

Преображенский собор — самый большой православный храм в Арктике;

историческая улица Ленина — пешеходная аллея;

Обдорский острог — деревянная крепость, с которой началась история города.