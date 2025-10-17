Умер сооснователь и ведущий гитарист рок-группы Kiss «Эйс» Фрейли

На 75-м году жизни скончался сооснователь, вокалист и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи.
Музыкант скончался в Морристауне, штат Нью-Джерси, от травм, которые он получил в прошлом месяце при падении.
«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами. Масштаб его ухода колоссален», — сообщили близкие.
«Эйс» Фрейли создал образ и грим персонажа «Space Ace», когда присоединился к группе Kiss, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Он играл в группе с самого ее образования в 1973 году до ухода в 1982 году, а затем снова во время их воссоединения в девяностых.
Основными авторами песен Kiss были Симмонс и Стэнли, но гитарные навыки Фрейли и его харизма рок-звезды стали ключевыми составляющими успеха группы. Фрейли написал такие песни, как «Cold Gin», «Parasite», «Shock Me», «Talk to Me» и другие.
После ухода из Kiss Эйс продолжил сольную карьеру, и на момент воссоединения в 1996 году он был наиболее успешным из музыкантов, некогда покинувших группу. Он сотрудничал с Kiss до 2002 года, когда назвал концертное турне своим прощальным и вновь покинул коллектив.