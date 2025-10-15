Ехал в машине и попал на 200 тысяч рублей: в Госдуме рассказали о необычном штрафе (дело не в ПДД)

Всё намного строже, если нарушение совершил водитель грузовика Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

За выброс мусора из автомобиля можно получить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом предупредил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно законодательству, водителю, который выбросил мусор из автомобиля в неположенном месте, грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Если за рулем было должностное лицо, то штраф увеличится до 20–30 тысяч рублей, а юридическим лицам за это придется заплатить до 30–50 тысяч рублей.

Колунов подчеркнул, что сумма увеличится вдвое, если нарушение повторится. А главное, есть риск конфискации автомобиля.

Более строгие наказания будут в случае, если мусор выбросил водитель грузовика или автомобиля с прицепом. В таком случае сумма штрафа возрастает до 120 тысяч рублей за первое нарушение и до 200 тысяч рублей — за повторное.

«Плюс сохраняется возможность конфисковать данное транспортное средство», — добавил депутат в разговоре с ТАСС.