Резервистов хотят привлекать на военную службу за рубежом. Что это значит

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий использовать резервистов для выполнения задач за пределами России в мирное время. Это важное изменение в военном законодательстве, которое вызывает много вопросов. Кто эти люди и чем их статус отличается от обычного статуса запасников? Разбираемся в деталях вместе с «Фонтанкой».

Общий мобилизационный резерв и резервисты

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, в России существуют де-факто два мобилизационных резерва: общий, куда входят все подходящие по возрасту, не имеющие ограничения к военной службе, и боевой армейский резерв, который составляют резервисты-контрактники. Резервистов в России порядка двух миллионов, такую цифру депутат Картаполов называл однажды «Парламентской газете». Сколько их на самом деле — военная тайна, но есть мнение, что кратно меньше обозначенного думским генералом.

Запасник — более общий термин, под него подпадают все военнообязанные граждане России, пребывающие в запасе Вооруженных сил. В запас зачисляются мужчины, отслужившие срочную службу; мужчины и женщины, прошедшие службу по контракту или прошедшие военную кафедру; а также женщины военно-учетных специальностей.

Резервисты — «люди, пребывающие в запасе и заключившие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты», — говорится в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Важно: человек, находящийся в запасе (например, военнослужащий, уволенный в запас после прохождения службы по призыву или контракту), не является автоматически резервистом, если он не подписал контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Отличия резервистов

(на основе данных властей Белгородской области)

Добровольность: это осознанный выбор; человек подписывает контракт, понимая свои будущие обязанности.

Подготовка: резервисты постоянно поддерживают свою военную форму, они ежегодно проходят учебные сборы (до 30 суток) и ежемесячные занятия (до 3 суток).

Оплата: за нахождение в резерве они получают денежное довольствие и другие социальные гарантии, например обеспечение лекарствами.

Гражданская жизнь: в мирное время они ведут обычную жизнь — работают, учатся; работодатель по закону обязан сохранить за ними рабочее место на время сборов.

Отличия запасников

Обязательность: пребывание в запасе — это не добровольный выбор, а обязанность для всех военнообязанных.

Разный уровень подготовки: в запасе находятся все — от недавно служивших или никогда не служивших солдат до офицеров, которые давно не брали в руки оружие.

Отсутствие постоянных выплат: запасники не получают никакого денежного довольствия от Минобороны до момента призыва на сборы или мобилизации (не считая военных пенсионеров и тому подобных).

Из числа запасников призываются граждане в рамках мобилизации.

Что меняет новый законопроект для резервистов?

До сих пор привлекать резервистов к решению реальных боевых задач можно было только в период мобилизации или в военное время, говорится в пояснительной записке. Поправки расширяют условия.

Основные нововведения

Применение в мирное время: резервистов смогут призывать на «специальные сборы» для выполнения задач в мирное время при возникновении вооруженных конфликтов , проведении контртеррористических операций (КТО) и при использовании ВС РФ за пределами страны .

«Специальные сборы» : сегодня такого понятия нет. В законе «О воинской обязанности и военной службе», статье 54 «Военные сборы», есть «учебные сборы» и «проверочные сборы»; «специальных» — нет, но с принятием законопроекта будут.

Решение за президентом: решение о призыве на такие сборы будет принимать президент России.

Ограничение по сроку: продолжительность специальных сборов не может превышать двух месяцев.