Резервистов хотят привлекать на военную службу за рубежом. Что это значит

Правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий использовать резервистов для выполнения задач за пределами России в мирное время. Это важное изменение в военном законодательстве, которое вызывает много вопросов. Кто эти люди и чем их статус отличается от обычного статуса запасников? Разбираемся в деталях вместе с «Фонтанкой».
Общий мобилизационный резерв и резервисты
По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, в России существуют де-факто два мобилизационных резерва: общий, куда входят все подходящие по возрасту, не имеющие ограничения к военной службе, и боевой армейский резерв, который составляют резервисты-контрактники. Резервистов в России порядка двух миллионов, такую цифру депутат Картаполов называл однажды «Парламентской газете». Сколько их на самом деле — военная тайна, но есть мнение, что кратно меньше обозначенного думским генералом.
Запасник — более общий термин, под него подпадают все военнообязанные граждане России, пребывающие в запасе Вооруженных сил. В запас зачисляются мужчины, отслужившие срочную службу; мужчины и женщины, прошедшие службу по контракту или прошедшие военную кафедру; а также женщины военно-учетных специальностей.
Резервисты — «люди, пребывающие в запасе и заключившие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты», — говорится в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Важно: человек, находящийся в запасе (например, военнослужащий, уволенный в запас после прохождения службы по призыву или контракту), не является автоматически резервистом, если он не подписал контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
Отличия резервистов
(на основе данных властей Белгородской области)
Добровольность: это осознанный выбор; человек подписывает контракт, понимая свои будущие обязанности.
Подготовка: резервисты постоянно поддерживают свою военную форму, они ежегодно проходят учебные сборы (до 30 суток) и ежемесячные занятия (до 3 суток).
Оплата: за нахождение в резерве они получают денежное довольствие и другие социальные гарантии, например обеспечение лекарствами.
Гражданская жизнь: в мирное время они ведут обычную жизнь — работают, учатся; работодатель по закону обязан сохранить за ними рабочее место на время сборов.
Отличия запасников
Обязательность: пребывание в запасе — это не добровольный выбор, а обязанность для всех военнообязанных.
Разный уровень подготовки: в запасе находятся все — от недавно служивших или никогда не служивших солдат до офицеров, которые давно не брали в руки оружие.
Отсутствие постоянных выплат: запасники не получают никакого денежного довольствия от Минобороны до момента призыва на сборы или мобилизации (не считая военных пенсионеров и тому подобных).
Из числа запасников призываются граждане в рамках мобилизации.
Что меняет новый законопроект для резервистов?
До сих пор привлекать резервистов к решению реальных боевых задач можно было только в период мобилизации или в военное время, говорится в пояснительной записке. Поправки расширяют условия.
Основные нововведения
Применение в мирное время: резервистов смогут призывать на «специальные сборы» для выполнения задач в мирное время при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций (КТО) и при использовании ВС РФ за пределами страны.
«Специальные сборы»: сегодня такого понятия нет. В законе «О воинской обязанности и военной службе», статье 54 «Военные сборы», есть «учебные сборы» и «проверочные сборы»; «специальных» — нет, но с принятием законопроекта будут.
Решение за президентом: решение о призыве на такие сборы будет принимать президент России.
Ограничение по сроку: продолжительность специальных сборов не может превышать двух месяцев.
Как пояснил РБК глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, нововведение позволяет использовать резервистов «в различных ситуациях без принятия дополнительных законов под каждый конкретный случай».