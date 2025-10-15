НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ударно работаем и отлично отдыхаем: необычный календарь выходных в конце октября

Ударно работаем и отлично отдыхаем: необычный календарь выходных в конце октября

Перед этим придется отработать шестидневку

8 635
После выходных останется поработать всего три дня | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

После выходных останется поработать всего три дня

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных. Однако перед этим придется отработать шесть дней. После продолжительной рабочей недели удастся выдохнуть и отдохнуть сразу три дня — со 2 по 4 ноября.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Так как День народного единства выпадает на вторник, россияне получат три выходных подряд: 2, 3 и 4 ноября. Взамен придется отработать шестидневку, так как суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Но домой можно будет уйти пораньше. Предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным на один час.

Однако далее россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 5-го по 7-е число ноября. После этого граждане будут отдыхать 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ранее руководитель Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова отмечала, что изменения никак не повлияют на заработную плату.

После ноябрьских праздников в 2025 году официальный выходной в будний день будет только 31 декабря. А уже в следующем, 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель. Выходные и праздники на будущий год мы собрали для вас в удобной картинке.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Выходные Работа Праздник День народного единства Производственный календарь Минтруд
Гость
15 июня, 10:09
выходные это хорошо,только бы погода была хотя бы без дождей
Гость
15 июня, 10:08
всех работников поздравляю с днём медика
