Страна и мир Губернатор Самарской области обматерил и дерзко уволил местного чиновника. Это попало на видео

Губернатор Самарской области обматерил и дерзко уволил местного чиновника. Это попало на видео

Рассказываем, что не понравилось главе региона

253
Губернатор остался недоволен реконструкцией городских объектов | Источник: 112 / Telegram

Губернатор остался недоволен реконструкцией городских объектов

Источник:

112 / Telegram

Нестандартный кадровый поворот произошел в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев лично отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, причем сделал это с неожиданной прямотой.

Всё произошло во время проверки социальных объектов района. Осматривая ход строительства новых школ и домов культуры, глава региона явно остался недоволен увиденным. Итогом стал моментальный приказ об отставке, оформленный в экспрессивной манере: «Уволен ***».

Увольнение произошло прямо перед камерами

Источник:

112 / Telegram

Также глава области прокомментировал свое решение в более официальной форме.

«К сожалению, в работу над реконструкцией дома культуры, школы и многих других объектов не были в достаточной мере вовлечены муниципальные власти. Поэтому я принял решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности, я его назначу буквально в ближайшие несколько недель», — заявил Вячеслав Федорищев.

Такую грустную картину увидел губернатор в Кинельском районе | Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Такую грустную картину увидел губернатор в Кинельском районе

Источник:

Вячеслав Федорищев / MAX

Обшарпанные здания | Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Обшарпанные здания

Источник:

Вячеслав Федорищев / MAX

Здесь очень нужен ремонт | Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Здесь очень нужен ремонт

Источник:

Вячеслав Федорищев / MAX

Крыша протекает | Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Крыша протекает

Источник:

Вячеслав Федорищев / MAX

Последней каплей для Федорищева стало отношение к мемориальной табличке, посвященной героям Великой Отечественной войны.

«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. „На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны“. Глава района посчитал, что это „просто камень“. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — сообщил губернатор.

Полное видео увольнения

Источник:

Вячеслав Федорищев / MAX

Источник: Вячеслав Федорищев / MAX
Источник:

Вячеслав Федорищев / MAX

Это уже не первая отставка в регионе за последнее время. На днях стало известно об отставке главы Новокуйбышевска, Алексей Коробков занимал этот пост меньше года.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Чиновник Увольнение Реконструкция
Комментарии
5
Инженер1
56 минут
А когда посодют его за растрату?
Гость
45 минут
Губернатор правильно сделал уволив зажравшегося чиновника,но увольнения недостаточно,нужно проводить проверку на предмет растраты,злоупотребления полномочиями.
Читать все комментарии
