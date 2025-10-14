Губернатор Самарской области обматерил и дерзко уволил местного чиновника. Это попало на видео

Губернатор остался недоволен реконструкцией городских объектов Источник: 112 / Telegram

Нестандартный кадровый поворот произошел в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев лично отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, причем сделал это с неожиданной прямотой.

Всё произошло во время проверки социальных объектов района. Осматривая ход строительства новых школ и домов культуры, глава региона явно остался недоволен увиденным. Итогом стал моментальный приказ об отставке, оформленный в экспрессивной манере: «Уволен ***».

Также глава области прокомментировал свое решение в более официальной форме.

«К сожалению, в работу над реконструкцией дома культуры, школы и многих других объектов не были в достаточной мере вовлечены муниципальные власти. Поэтому я принял решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности, я его назначу буквально в ближайшие несколько недель», — заявил Вячеслав Федорищев.

Такую грустную картину увидел губернатор в Кинельском районе Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Обшарпанные здания Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Здесь очень нужен ремонт Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Крыша протекает Источник: Вячеслав Федорищев / MAX

Последней каплей для Федорищева стало отношение к мемориальной табличке, посвященной героям Великой Отечественной войны.

«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. „На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны“. Глава района посчитал, что это „просто камень“. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — сообщил губернатор.

