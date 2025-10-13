Призывников перестали выпускать из страны? Разбираемся, как теперь забирают в армию и можно ли этого избежать

Призывать на срочную службу теперь будут круглый год Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

По интернету расползлись сообщения, что призывникам массово блокируют выезд за границу из-за электронных повесток. Скорее всего, паниковать рано — правозащитники не фиксируют обращений по этому поводу. Но даже если так, призыв уже начался, а электронные повестки действительно рассылают.

Наши коллеги из MSK1.RU разбираются, что ждет военнообязанных и как им защититься от призыва, если письмо уже в личном кабинете.

Из-за чего паника

Telegram-канал Baza сообщил, что все молодые люди, чьи данные в реестре повесток, не могут выехать за рубеж. Представитель проекта «Военные адвокаты» полагает, что это не так.

«Журналисты не очень корректно написали, выдав за новость шаблон уведомления о повестке. Пока таких случаев мы не видели, но знаем о двух случаях [ограничения выезда], которые не проверить», — сказал он.

19-летний москвич по имени Егор рассказал MSK1.RU, что получил электронную повестку, но насчет ограничений на выезд ничего не знает.

«Про выезд не знаю, но повестку получил. Я так и так иду в военкомат, бумажную повестку уже не дают, только электронная на номер телефона и „Госуслуги“», — сообщил юноша.

Уведомление о вручении электронной повестки Источник: призывник Егор

Главный юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко в беседе с MSK1.RU обратила внимание, что на «Госуслуги» лишь приходит уведомление, а саму повестку размещают в специальном реестре. Если у призывника есть там личный кабинет, его сразу же считают осведомленным, а если кабинета нет — спустя неделю после отправки.

Не важно, увидел на «Госуслугах» повестку или не увидел, семь дней прошло — обязан явиться. Если есть основания для отсрочки, ты должен по повестке прийти и там уже разбираться, но явка обязательна. Клавдия Бакуменко главный юрист «ПризываНет»

Причины для отсрочки от армии остаются прежними: состояние здоровья, сложное семейное положение, служба в госструктурах, учеба, указ президента страны, сотрудники IT-компаний из утвержденного перечня.

Юрист добавила, что касается запрета на выезд — военкомат действительно имеет право наложить ограничения со дня размещения повестки, но в «ПризываНет» с таким не сталкивались.

«У наших клиентов такого не было, и массовых случаев не отмечено, соответственно, к данным новостям стоит относиться критически. Но вообще 43 или 44 субъекта уже получают повестки. Поэтому я думаю, что в ближайшее время начнут массово лететь повестки», — сообщила Бакуменко.

Что будет с призывниками дальше

24 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому призывать на срочную службу будут круглый год. Проводить медкомиссии и оформлять документы планируют с 1 января по 31 декабря, но отправлять в войска продолжат с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Клавдия Бакуменко считает, что законопроект точно примут в январе.

«На самом деле это удобно, потому что многие призывники не успевали даже списаться во время призыва: пока обследование пройдет, пока категорию поставят, пока вышестоящий утвердит, — объяснила она. — Силовой призыв, когда их отправляют в войска, был осенью в основном, и сейчас такие риски остаются, но это не круглый год будет происходить».

Напоследок Бакуменко напомнила, что штрафы за неявку в военкомат повысили до 10–30 тысяч рублей. Также граждан будут жестче наказывать, если они умолчали о переезде — их оштрафуют на 10–20 тысяч рублей. Для злостных уклонистов предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 328 УК — это штраф, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Отправят ли уклониста в тюрьму? Узнать За впервые совершенное преступление небольшой тяжести (в том числе и уклонение от призыва) при отсутствии отягчающих обстоятельств нельзя назначить лишение свободы.

Осенний призыв, рекордный за девять лет, начался 1 октября и продлится до 31 декабря. В армию собираются отправить 135 тысяч россиян. Весенний призыв тоже был рекордным, 160 тысяч не призывали с 2011 года. Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснял новый план увеличением численности Вооруженных сил.