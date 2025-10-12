«Продают на органы, а другим говорят, что поехал в больницу»: как устроено современное рабство

На территории Мьянмы, где развернулись целые рабовладельческие города, могут находиться 100–120 тысяч жертв работорговцев Источник: Thanaphon Wuttison / ТАСС

На этой неделе вся страна узнала имя обычной девушки из российской глубинки — Дашимы Очирнимаевой. Осенью она уехала в Бангкок по предложению о работе, но попала в рабство. Девушку увезли в буферную зону между Таиландом и Мьянмой, где не действуют никакие человеческие законы — только те, что придумали организаторы современного рабовладельческого строя. Рассказываем, как они заманивают жертв на свои «предприятия», что ждет там клюнувших на удочку и каким образом удается вызволить пленников из трудового лагеря.

Как люди попадают в рабство

Со стороны может показаться, что рабство — это то, что бывает с другими. Однако этих «других» так много, что, похоже, никто не застрахован. По разным данным, на территории Мьянмы, где развернулись целые рабовладельческие города (так называемые парки), могут находиться 100–120 тысяч жертв работорговцев. В основном из Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, но есть и выходцы из стран СНГ.

В поисках счастья и финансовой стабильности люди оказываются в рабстве Источник: SOMRERK KOSOLWITTHAYANANT / ТАСС

Организаторы таких парков пользуются жаждой легких денег своих жертв. Им предлагают несложную высокооплачиваемую работу (например, моделью или в телемаркетинге с зарплатой 5000 долларов) в Таиланде. Обычно для «трудоустройства» достаточно знания английского языка, тем, кто отзывается на вакансию модели, нужна еще и более-менее модельная внешность. Билет на самолет до Бангкока — за счет «работодателя».

Соблазнившись такими роскошными условиями, люди прилетают в Таиланд, садятся в автобус и едут в «офис». Никто даже не подозревает, что скоро они будут совсем в другой стране, даже когда их пересаживают в лодки, чтобы перевезти на другой берег.

— Причем паспортный контроль не проходят: там свои все, этих людей пропускают, — объяснила в беседе с RT юрист и переводчик Елена Фоминых. — Эта территория находится в буферной зоне на границе Мьянмы, она под влиянием военных, поэтому ее по факту даже не контролируют центральные власти страны. Этим в том числе осложняется спасение людей.

Что представляют собой парки

По сути, парки — это целые города со всей необходимой инфраструктурой. Да и наемных рабочих по большому счету как будто и не обманывают. Просто всё дело в нюансах. Специалисты сектора телемаркетинга в call-центрах так же общаются по телефону с клиентами, вот только не продают им товары и услуги, а выманивают деньги. Модели торгуют лицом, разводя несчастных мужчин, готовых платить за онлайн-любовь. Да и деньги им тоже платят. Вот только потратить их можно исключительно в городе, а цены местные «власти» устанавливают такие, что доходов не хватает, даже чтобы прожить от зарплаты до зарплаты.

Сбежав из парка, пленники оказываются в тюрьме за незаконное пересечение границы Источник: SOMRERK KOSOLWITTHAYANANT / ТАСС

Кроме того, живут пленники по 20–30 человек в комнатах с многоярусными кроватями, а условия труда далеки от тех, что описаны в вакансии. Это практически тюрьма. За плохую работу, невыполнение плана и другие проступки «работодатель» может избить, а то и искалечить подчиненного.

Этой весной из плена в Мьянме освободили россиянку Диану Григорьеву-Дениеву. Она оказалась в рабстве в ночь на новый, 2025 год. Девушка любила путешествовать и зарабатывала картинами, но заказов было мало, она начала искать подработку в интернете и наткнулась на выгодное предложение. Откликнулась, и с ней связался менеджер, который рассказал, что Диана будет консультировать клиентов по вопросам инвестиций, а ее официальная зарплата составит 5 тысяч долларов. В Мьянме она попала в так называемый черный парк, где жертв избивают и пытают.

— Я потом узнала, что это был один из «черных парков», где опасно и где избивают людей. Там на моих глазах отхлестали китайца компьютерным проводом, — рассказала Диана в беседе с ТАСС.

Кроме того, пострадавшие утверждают, что в таких парках практикуется «черная трансплантология».

— Мой парк назывался «Паулин», он находился в двух минутах от самого известного парка KK. «Паулин» построили для того, чтобы избивать людей. Если плохо работаешь, то тебя отправляют туда, — рассказала еще одна жертва работорговцев Ксения Пантелеева. — Если и здесь ничего не изменилось, то далее отдают в соседний парк, где уже людей продают на органы, а всем другим говорят, что человек поехал в больницу. В «Паулине» погибло много людей.

У жертв работорговцев нет даже свободы передвижения Источник: SOMRERK KOSOLWITTHAYANANT / ТАСС

Как жертвам удается сбежать

Истории освобождения у каждого свои. Руководство парков свободу предлагает купить. За 10 тысяч долларов. Даже предлагают связаться с родственниками, чтобы те помогли собрать необходимую сумму. Но таких денег обычно не находится ни у кого из попавших в call-центры.

Ксения и Диана рассказывают, что пользовались тем, что избивать их было нельзя: идеальная внешность важна для работы моделей, а звонков было столько, что отправлять рабсилу на больничный означало серьезные проблемы. Поэтому девушки могли позволить себе забастовки, отказывались работать, в результате их увезли в военный полевой лагерь.

Надоевших пленников вооруженные люди сажают в лодки и переправляют через границу нелегалами, так что по прибытии в Таиланд их задерживают пограничники и отправляют под стражу за незаконное пересечение границы. И здесь уже остается только ждать чуда.

Чудом можно назвать и спасение Дашимы Очирнимаевой. Несмотря на то что у нее забрали телефон, она умудрилась дозвониться до родственников, и те уже подняли на уши дипломатов.

Иногда заложники выходят на правозащитников через интернет: в доступе к нему они не ограничены. Но рассказать о своем местонахождении люди не в силах, да и таких локаций в Мьянме огромное количество, поэтому на спасение уходит не один месяц.

— Мы пытаемся установить точное местонахождение людей, передаем сведения в МИД Мьянмы, который, в свою очередь, связывается с российским посольством, — рассказывает юрист Елена Фоминых. — Сами они не могут вмешаться, так как эти центры расположены на территориях, которые не под контролем именно Мьянмы, это сепаратистские военные организации.

Получив необходимые сведения, дипломаты Мьянмы связываются с «частной волонтерской военной организацией», представители которой дожидаются, когда у них наберется минимум 20 человек для спасения, заходят на нужную территорию с автоматами и забирают людей. Но только тех, кто оказался в списке. После этого они попадают в центр для жертв торговли людьми, оттуда — в миграционную тюрьму, а затем, примерно через месяц, — в Бангкок.