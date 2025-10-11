НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

ю-з.

 745мм 82%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Ярославский ресторан — в топ-10 лучших
Сэкономить время и нервы на врачах
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Что будет на месте бывшей табачной фабрики
Отменят 13 автобусных маршрутов
Купят 12-метровую ёлку
Афиша на октябрь
Страна и мир Microsoft прекращает поддержку Windows 10. Что будет с вашим компьютером?

Microsoft прекращает поддержку Windows 10. Что будет с вашим компьютером?

Пользователи столкнутся с изменениями уже в октябре

196
В компании рекомендуют обновить операционную систему до Windows 11 | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ компании рекомендуют обновить операционную систему до Windows 11 | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В компании рекомендуют обновить операционную систему до Windows 11

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

С 14 октября Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Об этом компания предупредила пользователей в уведомлении на своем сайте. Ежемесячные обновления безопасности перестанут получать все версии Windows 10: Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations.

«Ежемесячное обновление для системы безопасности за октябрь 2025 года будет последним обновлением, доступным для этих версий. После этой даты устройства под управлением этих версий больше не будут получать ежемесячные обновления для системы безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от последних угроз безопасности», — сообщили в Microsoft.

В компании объяснили, что после прекращения поддержки устройства на Windows 10 продолжат работать, но станут уязвимыми к вирусам и не будут получать обновление программного обеспечения.

В Microsoft порекомендовали пользователям перейти на Windows 11. Также, как писало издание The Verge, компания предложила продлить поддержку Windows 10 еще на год за 30 долларов.

В мае 2025 года Microsoft полностью прекратил работу сервиса Skype. Подробнее об изменениях, с которыми столкнулись пользователи, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Windows Microsoft Операционная система Компьютер Технология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление