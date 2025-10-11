Microsoft прекращает поддержку Windows 10. Что будет с вашим компьютером?

В компании рекомендуют обновить операционную систему до Windows 11 Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 14 октября Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Об этом компания предупредила пользователей в уведомлении на своем сайте. Ежемесячные обновления безопасности перестанут получать все версии Windows 10: Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations.

«Ежемесячное обновление для системы безопасности за октябрь 2025 года будет последним обновлением, доступным для этих версий. После этой даты устройства под управлением этих версий больше не будут получать ежемесячные обновления для системы безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от последних угроз безопасности», — сообщили в Microsoft.

В компании объяснили, что после прекращения поддержки устройства на Windows 10 продолжат работать, но станут уязвимыми к вирусам и не будут получать обновление программного обеспечения.

В Microsoft порекомендовали пользователям перейти на Windows 11. Также, как писало издание The Verge, компания предложила продлить поддержку Windows 10 еще на год за 30 долларов.