Путин рассказал, как Россия ответит на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, и анонсировал появление нового оружия

Испытания идут полным ходом

123
Путин высказался о ядерном оружии

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ответом России на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам своего визита в Таджикистан.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, какой может быть реакция России на возможную поставку ракет Киеву. 

Он отметил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю Tomahawk — часть «не только шантажа, но и понтажа». 

Помимо этого, президент анонсировал скорое появление в России нового оружия. Оно уже успешно проходит испытания. 

Путин признал, что в мире идет определенная гонка вооружений. В случае если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных вооружений, то Россия ответит тем же. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил о поставках Tomahawk. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что «почти принял решение» по этому поводу, но ему важно знать, как ракеты будут применять. По данным The Telegraph,  если поставки одобрят, то процесс передачи займет месяцы. При этом Киеву могут запретить применение новых ракет.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Помощь Украине Оружие Tomahawk
Комментарии
7
Гость
7 минут
Россия ответит тем, что в оченедной раз повысит (либо введёт) налоги, пошлины, утилизационные сборы и тарифы ЖКХ, но для граждан своей страны. Вот и всё.
Гость
8 минут
Трепло.
Читать все комментарии
