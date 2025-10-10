Путин рассказал, как Россия ответит на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, и анонсировал появление нового оружия

Путин высказался о ядерном оружии Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ответом России на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам своего визита в Таджикистан.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, какой может быть реакция России на возможную поставку ракет Киеву.

Он отметил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю Tomahawk — часть «не только шантажа, но и понтажа».

Помимо этого, президент анонсировал скорое появление в России нового оружия. Оно уже успешно проходит испытания.

Путин признал, что в мире идет определенная гонка вооружений. В случае если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных вооружений, то Россия ответит тем же.