«Сожжет Меркурий, Венеру и Землю»: в РАН рассказали, когда наступит конец света

115
Вместе с Землей звезда уничтожит ещё несколько планет | Источник: Дарья Драй / FONTANKA.RUВместе с Землей звезда уничтожит ещё несколько планет | Источник: Дарья Драй / FONTANKA.RU

Вместе с Землей звезда уничтожит ещё несколько планет

Источник:

Дарья Драй / FONTANKA.RU

Солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие к нему планеты. В их числе окажется и Земля. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю», — сказал Богачев.

Затем ближайшая от нас звезда превратится в белого карлика и станет «фактически вечным объектом, если слово вечность вообще уместно в отношении Вселенной», добавил ученый. До этого времени переживать не о чем. Солнце будет стабильно светить, а на Земле сохраняться довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы, добавил эксперт в беседе с РИА Новости. 

Планете угрожает не только сожжение. В более обозримом будущем несколько российский городов могу оказаться под водой из-за потепления и таяния льдов, предупредил ведущий научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников. 

