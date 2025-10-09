Хотела денег и попала в рабство: история россиянки, освобожденной из трудового лагеря в Мьянме

Дашима Очирнимаева провела месяц в трудовом лагере в Мьянме. Теперь она вернулась домой Источник: Игорь Броварник / ТАСС

На этой неделе из азиатского заточения на родину вернулась россиянка Дашима Очирнимаева. Девушка клюнула на предложение о легких деньгах в Таиланде, а в результате оказалась в Мьянме, в одном из так называемых call-центров. По сути, такие предприятия — это целые города с полноценным рабовладельческим строем, выбраться из которых суждено далеко не каждому. Как это удалось Дашиме и что скрывается за безобидным, на первый взгляд, предложением о работе?

Кто такая Дашима Очирнимаева

Дашима Очирнимаева родилась в небольшом бурятском городке Кяхта с населением меньше 18 тысяч человек. Со временем он стал ей тесноват, и девушка то и дело искала для себя город, где могла бы остановиться надолго. За 24 года в ее географии появлялись то Иркутск, то Чита, то Пермь, где она окончила институт Федеральной службы исполнения наказаний в звании лейтенанта. Обучение целевое — его оплатило ГУФСИН по Приморскому краю.

Окончив вуз, Дашима отправилась на службу в Приморье, однако быстро поняла, что форма и погоны — это не ее путь, и в 2023 году переехала в Улан-Удэ, где стала заниматься сетевым маркетингом. Однако не учла, что деньги, потраченные на нее приморским ГУФСИН, придется вернуть.

Пока девушка рекламировала бизнес-курсы, благодаря которым можно заколачивать миллионы, ничего особо не делая, и рассказывала, как поднимает 30 тысяч рублей в день, ГУФСИН по Приморскому краю потребовало взыскать с нее потраченные на обучение деньги. По информации АиФ, сумма составила 754 тысячи рублей. Суд заявление удовлетворил. Кроме того, девушке приписали 102 тысячи рублей за госпошлину.

Зарабатывай Дашима 30 тысяч рублей в день, она рассчиталась бы по долгам за неполный месяц. Вот только погоня за длинным рублем заставила ее откликнуться на вакансию в соцсетях — некое агентство искало модель для работы в Таиланде. Обещали достойную зарплату и роскошные условия труда: четыре дня в неделю, работа на территории парка. Дашима собрала вещи и улетела в Бангкок.

Добро пожаловать в рабство

На месте девушку встретили «работодатели». Дашиму усадили в микроавтобус и увезли на рабочее место. Вот только им оказался никакой не парк, а скам-центр в буферной зоне между Мьянмой и Таиландом. Пограничный трудовой лагерь, где никакие законы не работают.

Вместо обещанных четырех дней в неделю на свежем воздухе клюнувшие на удочку злоумышленников люди трудятся здесь каждый день по 16 часов в сутки. Их задача — развести доверчивых мирных жителей на деньги. За любой проступок или невыполнение плана — пытки. Тех, кто не повинуется требованиям, избивают, им угрожают, что продадут на органы. Если «сотрудник» хочет освободиться, он должен заплатить 15 тысяч долларов. Но при освобождении его ждут 60 дней тюрьмы — за превышение безвизового режима.

Пожалуй, единственное, о чем не соврал «работодатель», так это о том, что вакансия, на которую пригласили девушку, действительно называется «модель». Но в call-центре, где оказалась Очирнимаева, эта должность подразумевает миловидную девушку, которая флиртует с мужчинами на сайтах знакомств и под любым поводом выуживает из них деньги.

Как раз «миловидная» — главное условие для работы моделью. И здесь Дашиму подвела слишком хорошая обработка фотографий, которые она публиковала в соцсетях и отправляла мошенникам в качестве портфолио.

К тому же она приукрасила свои навыки владения английским языком. На месте «работодатель» понял, что девушка не подходит для работы моделью. Под охраной Очирнимаеву отвезли в отель в Мьянме и заперли на несколько дней. Всё это время шел торг, в результате которого Дашиму признали «профнепригодной» и продали как рабочую силу.

Возвращение домой

Как рассказал ТАСС посол РФ в королевстве Таиланд Евгений Томихин, на второй день пребывания в Мьянме Дашима дозвонилась до матери, после чего пропала с радаров. Родственники девушки достучались до российских дипломатов, у которых на такие случаи уже отработана схема действий. Они сотрудничают с посольством Мьянмы в Бангкоке и Королевской полицией Таиланда.

— Нужно иметь в виду, что call-центры находятся на территории соседнего государства в отдаленных от столицы местах. В случае получения сигналов от мьянманской стороны о том, что мы можем забрать гражданина, сотрудник посольства незамедлительно выедет на таиландско-мьянманскую границу с целью оформления передачи и доставки в аэропорт Бангкока для отправки на родину, — объяснил Томихин.

Благодаря таким совместным усилиям и удалось освободить Дашиму.

