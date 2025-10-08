НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Каждый шаг туриста под наблюдением»: россиянин побывал в Северной Корее — вот его честный рассказ

«Каждый шаг туриста под наблюдением»: россиянин побывал в Северной Корее — вот его честный рассказ

Константин Каськаев рассказал о том, как прошло путешествие

44

Семидневный тур в Северную Корею обошелся в 150 тысяч рублей

Источник:

Городские медиа

Северная Корея считается самой закрытой страной для посещения туристов. Такая возможность, по словам путешественника Константина Каськаева, есть только у россиян, поэтому он, не раздумывая, ею воспользовался. Своими впечатлениями от поездки он поделился с нашими коллегами из 86.RU.

В Северную Корею можно приехать в составе туристической группы. Есть индивидуальные и групповые туры, но лучше выбирать второй вариант, потому что так больше шансов увидеть настоящую жизнь северокорейцев.

«Каждый шаг туристов находится под наблюдением. К группе приставляют сотрудника национальной безопасности и гида, которые внимательно следят за тобой и твоими действиями, а за группой из 20–25 человек гораздо сложнее уследить, чем за парой-тройкой», — отметил Константин.

Свободно прогуляться по достопримечательностям Северной Кореи не получится, потому что локации для посещения туристов заранее подготавливают и согласовывают. В список «разрешенных» мест входят: монумент идей чучхе, холм Мансудэ, горы Мёхянсан. Также российские туристы побывали в местном акробатическом цирке и пивном баре, на плантации и в вымышленной гробнице древнего деятеля.

Семидневный тур обошелся в 150 тысяч рублей, не считая визы, билетов до Владивостока и обратно. Самый лучший сезон для посещения страны — апрель–май или октябрь–ноябрь, когда не жарко и не холодно.

«Поездка однозначно стоила того! Главное — не иметь ложных ожиданий и помнить, что за вами будет постоянный надзор», — напомнил Константин.

Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
Путешествие Северная Корея Тур Нижневартовск
