Новогодние праздники в 2026-м станут самыми длинными за многие годы: причины и сколько будем отдыхать

Такие большие каникулы складываются за счет переноса выходных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новогодние каникулы в 2026 году обещают быть продолжительными. Согласно проекту производственного календаря, отдыхать мы будем целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января включительно, передает РИА Новости.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее чем 12 дней отдыха зимой не было», — сказал ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Такой щедрый отпуск сложился благодаря удачному переносу выходных: поскольку официальные праздники 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, их решено «подарить» россиянам в виде дополнительных дней отдыха 31 декабря и 9 января.