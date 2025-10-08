НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Новогодние праздники в 2026-м станут самыми длинными за многие годы: причины и сколько будем отдыхать

Новогодние праздники в 2026-м станут самыми длинными за многие годы: причины и сколько будем отдыхать

Россияне получат почти двухнедельные каникулы

258
Такие большие каникулы складываются за счет переноса выходных

Такие большие каникулы складываются за счет переноса выходных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новогодние каникулы в 2026 году обещают быть продолжительными. Согласно проекту производственного календаря, отдыхать мы будем целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января включительно, передает РИА Новости.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее чем 12 дней отдыха зимой не было», — сказал ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Такой щедрый отпуск сложился благодаря удачному переносу выходных: поскольку официальные праздники 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, их решено «подарить» россиянам в виде дополнительных дней отдыха 31 декабря и 9 января.

В целом следующий год для трудящихся по пятидневке будет достаточно комфортным: работать предстоит 247 дней, а на выходные и праздники, включая короткие предпраздничные дни, приходится 118 дней. Настроение по поводу предстоящего графика высказал и министр труда Антон Котяков, отметив в разговоре с РИА Новости, что в 2026 году с распределением нерабочих дней «всё будет хорошо».

