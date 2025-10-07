НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Кокошник за сумасшедшие деньги. Сколько стоит самый модный и что за ним стоит

Кокошник за сумасшедшие деньги. Сколько стоит самый модный и что за ним стоит

«Русские короны» нынче в моде

201
Ренессанс кокошника в России начался около семи лет назад | Источник: jenyhanter / iStock

Ренессанс кокошника в России начался около семи лет назад

Источник:

jenyhanter / iStock

Обзор кокошников, которые можно купить и носить прямо сейчас, и подзабытая предыстория современной моды на этот аксессуар.

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что «девушки на свои мероприятия приходят в кокошниках» и что его такая мода радует. Сразу после этого появились сообщения, что интерес к кокошникам на маркетплейсах после валдайского выступления президента вырос втрое.

Но ренессанс кокошника в России начался гораздо раньше, около семи лет назад. То есть в прошлой жизни. Подробности — в материале «Фонтанки».

Как всё начиналось

Летом 2018 года Россия принимала чемпионат мира по футболу. Яркие карнавальные кокошники с бусами на лбу и пластмассовыми камнями стали одним из атрибутов болельщиков на трибунах. Тогда с «русскими коронами» были связаны две громкие истории: про троицу в кокошниках и про самую красивую болельщицу.

Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
+1
Источник: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Трио в кокошниках, аппетитно поедающее хот-доги, было замечено журналистами на матче Россия — Испания в московских «Лужниках». Фото двоих мужчин (в красном и фиолетовом кокошниках) и дамы (в зеленом кокошнике) моментально стало мемом. Впоследствии выяснилось, что один из героев мема заработал миллиард на госзаказе.

Источник: скриншот из трансляции Первого канала
Источник:

скриншот из трансляции Первого канала

Стройную блондинку в микрошортах и кокошнике камеры фотокоров выхватили на трибунах во время матча Россия — Египет в Санкт-Петербурге. Ее фото появились в публикациях Первого канала и РИА «Новости». А потом в интернете поползли слухи, что в анамнезе у «самой горячей болельщицы мундиаля» съемки в кино для взрослых.

Источник: Сергей Бобылев / ТАСС
Источник:

Сергей Бобылев / ТАСС

Еще в Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с болельщиком в костюме динозавра. Ящер, кстати, получил по морде и проиграл. А тренд на кокошники окончательно закрепился. Среди болельщиц стали популярны модели высотой не более 4–5 сантиметров, сдержанных расцветок и без аляповатых бусин или блесток. Тогда же на маркетплейсах стали массово появляться «современные кокошники» из искусственной кожи, габардина и джинсы. Эти материалы лидируют при производстве обсуждаемого аксессуара до сих пор.

А это у вас точно кокошник?

От обычного ободка современный кокошник отличается конструкцией: к волосам он прилегает только одним «ребром», а второе должно возвышаться над головой. Самая распространенная форма — заостренный кверху полумесяц, реже — овал. Самый распространенный вариант — красный кокошник из искусственной кожи с заостренной верхушкой и резинкой на затылке. Модели без резинки тоже встречаются, но менее популярны.

Важное уточнение: с точки зрения этнографической достоверности практически всё, что сегодня предлагают в массмаркете под названием «кокошник», таковым не является. Строго говоря, кокошник — это головной убор с гребнем-очельем вокруг головы и полностью закрытой затылочной частью, под которую убирались волосы замужней женщины. Убор, оставляющий волосы открытыми, носили незамужние девушки, и назывался он не «кокошник», а «венец». Впрочем, это не значит, что современные кокошники можно носить только молодежи. Потому что если так рассуждать, то надевать брюки женщинам вообще нельзя, вне зависимости от возраста.

Что по чём

Самый дешевый и простой «современный кокошник» для повседневной носки стоит около 250 рублей, но придется с месяц ждать доставку из Китая. Базовые варианты российского производства можно найти по цене от 500 рублей.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

Для тех, кто хочет немного отступить от базы, продавцы предлагают кожаные кокошники с перфорацией и «пирсингом» — от колец до цепей и мух.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник: скриншот с сайта маркетплейсаИсточник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник: скриншот с сайта маркетплейсаИсточник: скриншот с сайта маркетплейса

Вариантов так много, что некоторые производители называют свой товар просто — «коко».

Есть «коко» с вышивкой для «троечниц» и с вышивкой для «умниц».

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник: скриншот с сайта маркетплейсаИсточник: скриншот с сайта маркетплейса

Есть модели для патриоток разной степени убежденности. Георгиевская ленточка, кстати, крепится на липучку; если нужен полный камуфляж, ее можно снять.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

А вот вариант для генеральши «кокошных» войск:

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

Для хоккейной фанатки:

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

Для поклонницы раннего Пелевина:

Источник: скриншот с сайта объявлений
Источник:

скриншот с сайта объявлений

И для снегурочки, слепленной из рокового снежка:

Источник: скриншот с сайта объявлений
Источник:

скриншот с сайта объявлений

Вышивка на современных кокошниках, кстати, очень разная. От традиционных мезенских красных лошадок до зловещей зверюшки с человечьим черепом вместо головы.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

А вот этот авторский кокошник с шипами, змеиной кожей и крестом, кажется, нам нельзя показывать. Но мы всё равно покажем.

Источник: скриншот с сайта объявлений
Источник:

скриншот с сайта объявлений

Свадебные и парадно-выходные кокошники украшают торжокской вышивкой, пушкинскими мотивами и бисерными очельями. Цена колеблется от 7 до 18 тысяч рублей.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник: скриншот с сайта маркетплейсаИсточник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник: скриншот с сайта маркетплейсаИсточник: скриншот с сайта маркетплейса

Карнавальные, сценические или стилизованные под традиционный костюм кокошники на маркетплейсах тоже есть, но их выбор не так широк, а цена на более-менее симпатичные и удобные в носке модели начинается от 3 тысяч рублей.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник: скриншот с сайта маркетплейсаИсточник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник: скриншот с сайта маркетплейсаИсточник: скриншот с сайта маркетплейса

Дорого и богато

Потолок цен на кокошники ручной работы мы нашли на торговой площадке для мастеров. Женский традиционный головной убор Калужской губернии из бархата и шелка, украшенный золотым шитьем, предлагают за 267 тысяч рублей.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

Кокошник-лунник из жаккарда с перламутром, жемчугом и кристаллами обойдется в 257 тысяч.

Источник: скриншот с сайта магазина Ярмарка мастеров
Источник:

скриншот с сайта магазина Ярмарка мастеров

Современный венец-ободок, расшитый бисером, натуральным малахитом и нефритом с жемчугом и кристаллами, мастер предлагает за 45 тысяч рублей.

Источник: скриншот с сайта маркетплейса
Источник:

скриншот с сайта маркетплейса

В целом же разориться на современном кокошнике сложно. В былые времена традиционная коруна, расшитая речным жемчугом, могла стоить как 150 дойных коров и часто была одна на всю деревню. Сегодня дойную корову на сайте частных объявлений предлагают в среднем за 120 тысяч рублей. То есть две коровы — и самый дорогой кокошник ваш. Традиционные ценности стали доступнее.

Галеева Венера
Галеева Венера
Комментарии
2
Гость
46 минут
Щас пол часа по городу бегал, искал кокошник, даже платные закрыты, какош куда хош называется
Читать все комментарии
