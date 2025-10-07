Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе

Девушка рассказала, во сколько обойдется отдых на Кавказе Источник: герой публикации

Многие советуют ехать на курорты Кавказских Минеральных Вод в конце лета или начале осени. Мол, в это время 40-градусная жара уже спадает, но погода остается теплой и комфортной для отдыха. Так ли это?

В сентябре Анастасия Микула из Югры провела неделю отпуска в Ессентуках. О ценах, «сюрпризах» погоды, о том, за что любят Кавказ и чего ему явно не хватает, девушка честно рассказала в колонке для 86.RU. Далее — от первого лица.

Почему Кавказ?

«Я мечтаю объездить все красивые знаковые места России. Наша страна настолько многокультурная, разносторонняя и необъятная, что можно путешествовать по ней хоть всю жизнь и каждый раз узнавать и рассматривать что-то новое.

На Кавказе девушка провела 8 дней

А еще мне всегда было интересно побывать в санаториях, искупаться в грязевых ваннах и попробовать другие прелести оздоровительного отдыха, поэтому в свой отпуск я решила отправиться в Ессентуки вместе с подругой на 8 дней.

Кисловодский национальный парк

На поездку мы особо не копили, получили зарплату и полетели. Но санатории — это довольно дорого, так что в этот раз решили просто посмотреть на Кавказ, на горы, природу и достопримечательности.

До аэропорта Минеральных Вод мы летели из Сургута с пересадкой в Москве, билет обошелся в 15 000 рублей. Первые несколько дней в Ессентуках снимали номер в гостинице, она на вид довольно простая, но один день обходился в 3500 рублей. Потом переехали в гостиницу поменьше. В комнате было две кровати, холодильник и вешалки, а туалет, душ, который подтекал, и кухня общие с другими постояльцами. Стоило проживание 2000 за день.

Про горы и постоянные дожди

Источник: герой публикации

«В первый день мы поехали на экскурсию за 3000 рублей. Это приемлемая цена, потому что с 6 утра гиды возили нас весь день по самым разным местам. Начали с горы Чегет. Вообще в экскурсию еще входит гора Эльбрус, но именно в сентябре туда попасть не удастся: в этом месяце обычно проводят ремонт и проверку канатной дороги. Гора Чегет находится рядом, с нее открывается отличный вид на Эльбрус, на заснеженные вершины, даже в дождь, под который мы попали. Вообще погодные условия нам не благоволили.

На Чегет можно попасть с помощью канатной дороги, она там такая старенькая, советская. Есть две ветки, однокресельная и парно-кресельная, но в наш визит первая не работала. Мы поднялись на один уровень, выше не получилось из-за плохой погоды. За подъем заплатили около 1500 рублей.

На гору туристов ведет канатная дорога

Рядом для туристов продавали сувениры, солнцезащитные крема, которыми обязательно нужно воспользоваться на вершине. На горе можно пройти к озеру. Путь займет минут 30, но водоем нас не впечатлил. А когда мы возвращались с горы, пошел дождь. Сиденья на канатной дороге были мокрыми, что не очень приятно.

Источник: герой публикации

Упущение, что в экскурсии не продумали, как позаботиться о комфорте туристов во время непогоды. Нам не выдавали дождевиков, все промокли. Некоторые люди из-за этого просто хотели уехать домой, не дожидаясь конца. А впереди по плану еще были водопады и источники.

«Условия для туристов нужно развивать»

В следующий раз мы взяли экскурсию на джипе и смогли проехать там, где никогда бы не проехал автобус. Стоило это 2700 рублей с человека. Нам открылись самые живописные места, древние развалины, горы. Смотришь и думаешь: «Настоящие кавказские Альпы!»

На джипе удалось добраться до более интересных и неизведанных мест

Мы попали в ущелье, через которое за 1500 рублей можно прокатиться на зиплайне (так называется скоростное скольжение по стальному тросу на специальном подвесе с креплениями под действием силы тяжести. — Прим. ред.). Очень захватывающе, но длился этот полет секунд 20.

Зиплайн оказался захватывающим, но коротким развлечением

Водитель туристического джипа рассказал нам, что, на его взгляд, Кавказу еще нужно развивать условия для туристов. Я соглашусь. Так, во многих местах приходится расплачиваться наличными, карты не принимают. В этом плане они отстают. Я, как городской житель, не привыкла к наличным. Облик курорта слегка несовременный. Много забегаловок, рынков, непрезентабельных лавок. Всё это больше напоминает нулевые.

В сентябре туристов на Кавказе не так много, приезжают в основном пенсионеры. Сезон прошел, многие развлечения уже перестали предлагать, поэтому порой мы даже не знали, куда сходить.

В Ессентуках есть специальные бюветы, где можно бесплатно попить минеральной воды

Про Рио-де-Кавказ

Храмовый комплекс поразил девушек

Но есть место, которое нас абсолютно поразило, — это храмовый комплекс Рио-де-Кавказ. Так его назвали, потому что здесь расположена самая высокая в России (22 метра) статуя Иисуса Христа, похожая на ту, что в Рио-де-Жанейро. Здесь же построено множество храмов и часовен, аллеи, парк. До комплекса мы шли час, снова попали под дождь, но это того стоило. Красивые, невероятные скульптуры, мало людей. Фантастическое место, видно, что сделано с любовью и благоговением.

Самая высокая статуя Иисуса Христа в России. По задумке, он смотрит на Кавказский хребет

Комплекс начали постепенно возводить в начале нулевых

Вход в Рио-де-Кавказ бесплатный

Про знаменитый парк Кисловодска

Кисловодский парк — крупнейший городской парк в Европе

В последний день мы поехали в Кисловодский национальный парк, крупнейший искусственный парк в Европе. Он гигантский и очень красивый. На территории растет больше 250 видов деревьев, вокруг рощи из елей, кедров, сосны, березы, тополя, осины. Здесь красивейшие ивы, густые ветви склоняются над ручейком. Дорожки в парке выложены аккуратно, выглядят новенькими — одно удовольствие по ним ходить.

Источник: герой публикации

Усадьба Твалчрелидзе — достопримечательность Кисловодска

В парке растет более 250 видов деревьев

В парке есть специальные прогулочные маршруты для укрепления здоровья и сердечно-сосудистой системы, они называются терренкуры и различаются по протяженности и сложности. По пути встречаются достопримечательности и живописные места. Вы не заблудитесь: везде стоят указатели.

За какую сумму можно отдохнуть?

Насладиться кофе с пахлавой обошлось в 800 рублей

Отдых на 8 дней с перелетом, гостиницами и экскурсиями мне обошелся примерно в 50 000 рублей. Обедали мы чаще всего в столовых, но в кафе и рестораны тоже заходили. Между городами передвигались на электричках — так дешевле всего. В качестве сувениров я привезла чайные сборы и очень вкусный местный сыр.

Анастасия Микула

