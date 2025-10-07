Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе

Многие советуют ехать на курорты Кавказских Минеральных Вод в конце лета или начале осени. Мол, в это время 40-градусная жара уже спадает, но погода остается теплой и комфортной для отдыха. Так ли это?
В сентябре Анастасия Микула из Югры провела неделю отпуска в Ессентуках. О ценах, «сюрпризах» погоды, о том, за что любят Кавказ и чего ему явно не хватает, девушка честно рассказала в колонке для 86.RU. Далее — от первого лица.
Почему Кавказ?
«Я мечтаю объездить все красивые знаковые места России. Наша страна настолько многокультурная, разносторонняя и необъятная, что можно путешествовать по ней хоть всю жизнь и каждый раз узнавать и рассматривать что-то новое.
А еще мне всегда было интересно побывать в санаториях, искупаться в грязевых ваннах и попробовать другие прелести оздоровительного отдыха, поэтому в свой отпуск я решила отправиться в Ессентуки вместе с подругой на 8 дней.
На поездку мы особо не копили, получили зарплату и полетели. Но санатории — это довольно дорого, так что в этот раз решили просто посмотреть на Кавказ, на горы, природу и достопримечательности.
До аэропорта Минеральных Вод мы летели из Сургута с пересадкой в Москве, билет обошелся в 15 000 рублей. Первые несколько дней в Ессентуках снимали номер в гостинице, она на вид довольно простая, но один день обходился в 3500 рублей. Потом переехали в гостиницу поменьше. В комнате было две кровати, холодильник и вешалки, а туалет, душ, который подтекал, и кухня общие с другими постояльцами. Стоило проживание 2000 за день.
Про горы и постоянные дожди
«В первый день мы поехали на экскурсию за 3000 рублей. Это приемлемая цена, потому что с 6 утра гиды возили нас весь день по самым разным местам. Начали с горы Чегет. Вообще в экскурсию еще входит гора Эльбрус, но именно в сентябре туда попасть не удастся: в этом месяце обычно проводят ремонт и проверку канатной дороги. Гора Чегет находится рядом, с нее открывается отличный вид на Эльбрус, на заснеженные вершины, даже в дождь, под который мы попали. Вообще погодные условия нам не благоволили.
На Чегет можно попасть с помощью канатной дороги, она там такая старенькая, советская. Есть две ветки, однокресельная и парно-кресельная, но в наш визит первая не работала. Мы поднялись на один уровень, выше не получилось из-за плохой погоды. За подъем заплатили около 1500 рублей.
Рядом для туристов продавали сувениры, солнцезащитные крема, которыми обязательно нужно воспользоваться на вершине. На горе можно пройти к озеру. Путь займет минут 30, но водоем нас не впечатлил. А когда мы возвращались с горы, пошел дождь. Сиденья на канатной дороге были мокрыми, что не очень приятно.
Упущение, что в экскурсии не продумали, как позаботиться о комфорте туристов во время непогоды. Нам не выдавали дождевиков, все промокли. Некоторые люди из-за этого просто хотели уехать домой, не дожидаясь конца. А впереди по плану еще были водопады и источники.
«Условия для туристов нужно развивать»
В следующий раз мы взяли экскурсию на джипе и смогли проехать там, где никогда бы не проехал автобус. Стоило это 2700 рублей с человека. Нам открылись самые живописные места, древние развалины, горы. Смотришь и думаешь: «Настоящие кавказские Альпы!»
Мы попали в ущелье, через которое за 1500 рублей можно прокатиться на зиплайне (так называется скоростное скольжение по стальному тросу на специальном подвесе с креплениями под действием силы тяжести. — Прим. ред.). Очень захватывающе, но длился этот полет секунд 20.
Водитель туристического джипа рассказал нам, что, на его взгляд, Кавказу еще нужно развивать условия для туристов. Я соглашусь. Так, во многих местах приходится расплачиваться наличными, карты не принимают. В этом плане они отстают. Я, как городской житель, не привыкла к наличным. Облик курорта слегка несовременный. Много забегаловок, рынков, непрезентабельных лавок. Всё это больше напоминает нулевые.
В сентябре туристов на Кавказе не так много, приезжают в основном пенсионеры. Сезон прошел, многие развлечения уже перестали предлагать, поэтому порой мы даже не знали, куда сходить.
Про Рио-де-Кавказ
Но есть место, которое нас абсолютно поразило, — это храмовый комплекс Рио-де-Кавказ. Так его назвали, потому что здесь расположена самая высокая в России (22 метра) статуя Иисуса Христа, похожая на ту, что в Рио-де-Жанейро. Здесь же построено множество храмов и часовен, аллеи, парк. До комплекса мы шли час, снова попали под дождь, но это того стоило. Красивые, невероятные скульптуры, мало людей. Фантастическое место, видно, что сделано с любовью и благоговением.
Про знаменитый парк Кисловодска
В последний день мы поехали в Кисловодский национальный парк, крупнейший искусственный парк в Европе. Он гигантский и очень красивый. На территории растет больше 250 видов деревьев, вокруг рощи из елей, кедров, сосны, березы, тополя, осины. Здесь красивейшие ивы, густые ветви склоняются над ручейком. Дорожки в парке выложены аккуратно, выглядят новенькими — одно удовольствие по ним ходить.
В парке есть специальные прогулочные маршруты для укрепления здоровья и сердечно-сосудистой системы, они называются терренкуры и различаются по протяженности и сложности. По пути встречаются достопримечательности и живописные места. Вы не заблудитесь: везде стоят указатели.
За какую сумму можно отдохнуть?
Отдых на 8 дней с перелетом, гостиницами и экскурсиями мне обошелся примерно в 50 000 рублей. Обедали мы чаще всего в столовых, но в кафе и рестораны тоже заходили. Между городами передвигались на электричках — так дешевле всего. В качестве сувениров я привезла чайные сборы и очень вкусный местный сыр.
За новостями удобно следить в нашем Telegram-канале! Рассказываем там обо всём, что важного и интересного происходит в ХМАО. Подписавшись, вы сможете первыми узнавать эту информацию. Чтобы присоединиться, нажмите сюда.