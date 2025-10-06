Как Эд Гейн стал прообразом маньяков культовых хорроров: история «плейнфилдского потрошителя»

Источник: Городские медиа

На Netflix вышел новый сезон сериала «Монстр», он посвящен одному из самых известных американских маньяков Эду Гейну. Его деяния настолько шокировали общественность в конце 1950-х, что убийца и расхититель могил стал прообразом маньяков для множества книг и фильмов в стиле хоррор, в том числе ставших уже культовыми «Психо», «Молчание ягнят» и «Техасская резня бензопилой».

В городке Плейнфилд штата Висконсин этого человека считали странным, но безобидным, он даже нередко подрабатывал няней для соседской детворы до тех пор, пока к нему не нагрянула полиция из-за исчезновения 58-летней Бернис Уорден. В доме 50-летнего Эда была посуда из человеческих черепов, маски, предметы интерьера и костюм, сшитые из человеческой кожи.