Как Эд Гейн стал прообразом маньяков культовых хорроров: история «плейнфилдского потрошителя»

На Netflix вышел новый сезон сериала «Монстр», он посвящен одному из самых известных американских маньяков Эду Гейну. Его деяния настолько шокировали общественность в конце 1950-х, что убийца и расхититель могил стал прообразом маньяков для множества книг и фильмов в стиле хоррор, в том числе ставших уже культовыми «Психо», «Молчание ягнят» и «Техасская резня бензопилой».
В городке Плейнфилд штата Висконсин этого человека считали странным, но безобидным, он даже нередко подрабатывал няней для соседской детворы до тех пор, пока к нему не нагрянула полиция из-за исчезновения 58-летней Бернис Уорден. В доме 50-летнего Эда была посуда из человеческих черепов, маски, предметы интерьера и костюм, сшитые из человеческой кожи.
Гейн признался в двух убийствах, а еще в том, что выкапывал тела женщин, которые напоминали ему мать. Полиция подозревала его в большем количестве убийств, но доказать этого не смогли. Гейна признали невменяемым, остаток жизни он провел в психиатрической клинике, где и скончался в 1984 году в возрасте 77 лет. Его надгробный камень практически разобрали по кусочкам охотники за сувенирами. В 2000-м плиту вывезли и могила «плейнфилдского потрошителя» осталась без опознавательных знаков.