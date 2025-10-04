Митингующие в Грузии штурмуют президентский дворец и бьют журналистов: видео

Протестующие жгут самодельные ограждения, чтобы преградить путь силовикам Источник: «Раньше всех. Ну почти» / Telegram

В грузинской столице Тбилиси идут массовые протесты: тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства «Грузинской мечты», обвиняя его в утрате легитимности.

Протестующие штурмуют дворец

Толпа, воодушевленная призывом члена Единого национального движения Муртаза Зоделавы, двинулась ко дворцу Орбелиани — резиденции президента. Протестующие начали штурм здания: забрасывали его камнями, запускали петарды в сторону полицейских и трясли ограждения. В какой-то момент демонстранты даже прорвались во внутренний двор. Также известно, что митингующие избили съемочную группу ТВ «Имеди», об этом заявил телеканал.

Участники акции подожгли мебель расположенных рядом кафе

В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы. В МВД уже заявили, что акция вышла за рамки мирного протеста.

Возмущения в обществе спровоцировали муниципальные выборы: премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о победе партии «Грузинская мечта», однако протестующие с этим не согласны. Восемь оппозиционных партий вывели тысячи людей на центральные площади, требуя отставки правительства.

Силовики разгоняют митингующих

На митинге — море национальных флагов, плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографии заключенных активистов, арестованных после прошлогодних протестов. Кульминацией стало зачитывание декларации Национального собрания, где нынешний кабинет объявлен «нелегитимным», а власть, по замыслу протестующих, должна мирно перейти к народу.

Протесты против правительства Грузии начались после парламентских выборов в октябре прошлого года. Люди вышли на улицы из-за заявления премьер-министра, которое он сделал после встречи лидеров парламентского большинства с членами правительства и политсовета правящей партии «Грузинская мечта».

— Мы сегодня приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с Евросоюзом. Также до конца 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов от Евросоюза, — заявил Кобахидзе на брифинге.