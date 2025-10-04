НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
К чему приводят вечеринки: суд отправил скандального рэпера Пи Дидди в тюрьму. Сколько он там проведет?

К чему приводят вечеринки: суд отправил скандального рэпера Пи Дидди в тюрьму. Сколько он там проведет?

Также он выплатит штраф в размере 500 тысяч долларов

54
Его обвинили в перевозке женщин для занятия проституцией | Источник: Diddy / Vk.comЕго обвинили в перевозке женщин для занятия проституцией | Источник: Diddy / Vk.com

Его обвинили в перевозке женщин для занятия проституцией

Источник:

Diddy / Vk.com

Американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) приговорили к четырём годам и двум месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Он также обязан выплатить штраф в 500 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post.

«Шон „Дидди“ Комбс приговорён к 50 месяцам, или чуть более чем к четырём годам, тюремного заключения по двум пунктам обвинения в организации проституции», — говорится в сообщении.

Прокуроры просили приговорить Шон Комбс к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения.

Кто такой Diddy?

Музыкант Шон Джон Комбс стал известен в 90-х годах. В 1993 году он создал свой лейбл Bad Boy Records, на котором спродюсировал все альбомы The Notorious B.I.G, главные хиты Дженнифер Лопес, а после выпускал и свою музыку, выступая под именем Diddy.

Помимо музыки артист прославился скандальными тусовками. Днем «белые вечеринки» проходили как обычные светские встречи, в которых участвовали первые лица американского шоу-бизнеса. После часа ночи вечеринка превращалась в «фрик-офф», а оставшиеся гости пускались «во все тяжкие». По утверждениям истцов, именно на этих вечеринках рэпер заставлял женщин участвовать в сексуальных оргиях под воздействием разных веществ.

На фотоотчетах со скандальных мероприятий рэпера в разные годы были замечены Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Леонардо Ди Каприо, Келли Осборн, Jay-Z и Бейонсе, Мэрайя Кэри и ее муж Ник Кэннон, Томми Ли и Памела Андерсон, Ким Кардашьян и многие другие.

Что случилось с рэпером?

В конце 2023 года вокруг P. Diddy разгорелся скандал, связанный с обвинениями в сексуальном насилии, торговле людьми и другими серьезными преступлениями.

Первое обвинение выдвинула бывшая девушка Комбса, певица Кэсси (Кассандра Вентура). Она утверждала, что рэпер на протяжении многих лет подвергал ее физическому и сексуальному насилию. В ее иске также фигурировали обвинения в принуждении к участию в так называемых «оргиях» под воздействием наркотиков и алкоголя на «фрик-оффах».

Затем против Комбса были поданы другие иски о сексуальном насилии, причем некоторые случаи, по словам пострадавших, происходили десятки лет назад.

Подробнее обо всех обвинениях рэпера — в материале.

В ходе расследования были проведены обыски в домах Diddy в Лос-Анджелесе и Майами, где следователи обнаружили улики: большое количество наркотиков, разные специфические предметы, использованные на «фрик-оффах», и более 1000 бутылок детского масла и смазки.

17 сентября 2024 года полиция арестовала продюсера в Нью-Йорке. В октябре стало известно, что против него подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет.

12 мая 2025 года над Шоном Комбсом начался суд, разбирательства шли семь недель. Все детали заседаний собрала «Фонтанка».

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
