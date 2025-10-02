«Романтика закончилась, когда поняла, что к туалету надо лезть на гору в темноте!» Вся правда об отдыхе с палаткой на Домбае

Вся правда об отдыхе с палаткой на Домбае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Все вокруг говорят: «Поехать в горы с палатками — это непередаваемый опыт, романтика!» Но когда наш журналист из ставропольской редакции 26.RU cо своей семьей, ребенком и компанией друзей решилась провести пару дней в Домбае именно в таком диком формате, про романтику они забыли очень быстро. Подробности — в материале нашей коллеги.

Четыре варианта кемпинга в Домбае Источник: «Яндекс Карты»

Продукты только с собой

Если открыть «Яндекс Карты» и набрать «кемпинг Домбай», выпадет всего четыре варианта. Для такого туристического кластера это до смешного мало. Цены на аренду места варьируются: от 500 рублей за машину до 1000–1500 рублей за палатку в сутки. Мы выбрали кемпинг с неплохими отзывами и обещанием по наличию душа и туалета. Места там на три дня и две ночи нам обошлись примерно в 3000 рублей.

Из Ставрополя выехали в 11 утра, в 15:00 уже были в Домбае. Дорога в среднем занимает около 4 часов, но мы ехали чуть быстрее. Единственная остановка была в Черкесске: два хычина по 150 рублей и чай-кофе еще на 200–250.

С собой брали мясо на шашлык, овощи и воду. Рассчитывать на то, что вы что-то сможете докупить на месте — ошибка. В кемпинге ближайший магазин или кафе далеко не всегда в шаговой доступности, так что закупиться лучше заранее.

До туалета 1,5 км и столько же обратно

Итак, напомню, по телефону нам обещали душ и туалет. Формально они там были. Но по факту пользоваться этим благами цивилизации было невозможно. Туалет в таком состоянии, что туда страшно заходить и взрослому, а уж пускать ребенка ни одна мать не решится.

Туалет на территории кемпинга Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Единственный вариант — идти по нужде «в кустики». Идти далеко, по горе вверх, забраться надо высоко, чтобы тебя не было видно из лагеря. Идешь один, дело деликатное не для компаний. Для меня это стало сильным стрессом: организм требует свое, а ты лезешь по склону, под звуки дикой природы, пытаясь не скатиться вниз.

В итоге я повернула обратно и пошла искать цивилизацию в город, который находился в 1,5 километра от кемпинга. На улице уже стемнело. Идти было ужасно страшно, особенно когда местные предупредили о том, что дикие животные здесь на каждом шагу и следует быть предельно осторожными.

Наш лагерь: сзади палаток — дикий лес и горы, куда приходилось ходить вместо туалета Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Я добежала до ближайшей кофейни, где наконец смогла воспользоваться туалетом, к слову, далеко не во всех кофейнях в Домбае есть туалеты для посетителей. Я обошла несколько, прежде чем найти.

Тьма и больше ничего

Душ, который, к слову, тоже был в нашем кемпинге, находился в отдельном здании за территорией стоянки, до него нужно было идти 15 минут. Душ оказался с жестким «совковым» налетом: грязный пол, ледяная вода, волосы везде. В первый день мы туда даже не рискнули идти. Сходили перед отъездом — и пожалели.

Электричества в кемпинге не было вообще. Когда стемнело, мы поняли, что фонарики на телефоне — это слабое утешение. В горах темнеет резко и быстро, и ты в считаные минуты остаешься в совершенно непроглядной тьме. Мы сидели у костра, слушали странные звуки, доносящиеся из мрака, и надеялись, что зверюшки, бродящие по горам, к нам подойти все-таки не решатся. В Домбае часто встречаются лисы, волки и даже медведи.

Шашлык на костре — главное развлечение вечера, когда света и интернета нет Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Вода? Только одна труба с проточной ледяной водой в стороне от палаток. Чтобы почистить зубы или умыться, надо идти по камням, уворачиваясь от нависающих над тропой глыб.

Август и сентябрь в горах — это уже не лето, даже если термометр показывает хороший плюс. Ночью в палатке было так холодно, что даже спальники с пометкой «до минусовой температуры» не спасли. Я не могла уснуть, началась горная болезнь, ощущение, что и дышать нечем, и вдохнуть полной грудью не можешь. Утром оказалось, что плохо спали все.

Воздух, горы, стоматит

На второй день мы сходили к водопаду Шумка. Один из нас набрал воды в бутылку. Вода, казалось бы, кристально чистая. Но пить её, увы, не стоило. Через несколько часов после того, как я пила воду из водопада, после этого через несколько часов у меня поднялась температура до 39 градусов, опухла десна, челюсть болела так, что невозможно было есть и даже пить. Врачи позже подтвердили — это был сильнейший стоматит. Фармацевт аптеки в Домбае, куда я пошла за лекарствами, сказала, что таких любителей кристально чистой воды, тут навалом. Лечилась я больше недели.

Водопад Шумка — отсюда я пила воду, после чего слегла со стоматитом Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Водопад Шумка Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Три дня и две ночи в палатке в домбайском кемпинге произвели на меня странное впечатление. С одной стороны: горы, потрясающие виды, вкусный шашлык, звездное небо и чувство свободы. С другой — холод, никакой гигиены, насекомые, риск быть съеденной медведем по пути «в кустики» да еще и заболеть.

«Романтика палаток закончилась, когда я поняла, что за туалетом надо лезть в гору одной, в полной темноте», — смеется моя подруга.

«А я бы поехал еще раз, только с запасом еды и фонарей, — говорит муж. — Всё равно такого воздуха нигде нет».

Да, палатки — это круто. Но не для всех и не в любом формате. Домбай потрясающе красив. Но пока инфраструктура для палаточного отдыха здесь почти не развита. Семьям с детьми такой отдых может показаться слишком экстремальным.

Если ехать — то только с полной готовностью к тому, что:

туалета нет;

помыться негде,

ночью очень холодно;

вода и еда могут стать источником болезни;

насекомые и животные — это реальная проблема.

Для меня же идеальный вариант палаточного отдыха — это палатка на территории нормального отеля, где можно согреться, умыться и сходить в туалет без риска для жизни и здоровья.

Источник: Городские медиа