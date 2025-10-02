НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Поездка однозначно стоила того»: турист поделился впечатлениями об отдыхе в Северной Корее — колонка

Константин Каськаев из Нижневартовска провел неделю в самой закрытой стране в мире. Что его впечатлило?

Путешественник из Нижневартовска Константин Каськаев, который объехал полмира, провел неделю в самой закрытой стране мира — Северной Корее. Как получить визу? Сколько стоит тур? Где его выгоднее купить? И какой на вкус суп из собаки? Константин ответил на самые популярные вопросы и поделился своими впечатлениями от поездки с нашими коллегами из 86.RU. Далее — от первого лица.

Виза и перелет

Северная Корея сейчас закрыта для всех туристов, кроме россиян, поэтому эта поездка — уникальная возможность именно для нашего паспорта. Однако самостоятельно поехать не получится, только в составе туристической группы. Единственное, что летом можно приехать на пляжный отдых в Расон, а зимой — на горнолыжный курорт. Также можно отправить детей в лагерь, о котором, кстати, много положительных отзывов.

Есть индивидуальные и групповые туры. Индивидуальные — дороже на 500–600 долларов, но в этом случае программа более насыщенная. Несмотря на это, я рекомендую выбирать именно групповой, потому что трем-четырем северокорейцам — гидам, водителю — сложнее уследить за группой из 20–25 человек, нежели за двумя-тремя туристами во время индивидуального маршрута. Если хотите снять больше интересных кадров в Северной Корее, то лучше ехать группой.

Туры проводятся круглый год. По моему мнению, самые лучшие сезоны для поездки — апрель-май и октябрь-ноябрь, когда не жарко и не холодно.

Путевки предлагают агентства, официально аккредитованные Министерством иностранных дел КНДР. Также их можно приобрести у приморских перекупщиков, но с наценкой 50–60 тысяч рублей, хотя программа не будет сильно отличаться. Туры есть разной длительности: от 3 до 13 дней, за которые придется заплатить от 40 тысяч до 250 тысяч рублей.

Мы ездили весной. Наш семидневный тур стоил 150 тысяч рублей. В стоимость входят виза и перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток. Всё остальное, включая дорогу из Нижневартовска во Владивосток с пересадкой в Новосибирске или Красноярске (прямых рейсов нет. — Прим. ред.) и расходы в пути, оплачиваются отдельно. Учитывая, что мне удалось сэкономить на билетах, на всё путешествие я потратил 170 тысяч рублей.

Чтобы попасть в Северную Корею, надо заранее подать документы на визу. Ее оформляют за две недели и дают практически всем, потому что стране нужна валюта. В пакет документов входит, например, справка с места работы.

Отель, еда и развлечения

Практически все ночи мы провели в пятизвездочном отеле «Янгакто» в Пхеньяне. Сервис был крутой, его можно сопоставить с европейским. Нам предлагали трехразовое питание, а утром был шведский стол. Поскольку Северная Корея испытывала сильное влияние СССР, то в рационе встречались драники и морковные котлеты, но в основном кормили блюдами местной кухни: рисом с овощами, разным мясом, холодным супом с лапшой — куксу.

Предвещаю вопрос о супе из собаки. Я спросил гида о нем в первый же день нашей поездки. Сначала он отнекивался, но в итоге после того, как собрали по 15 долларов с каждого, нам его всё же принесли. Я есть не стал, но другие туристы рассказали, что на вкус собачатина ничем не отличается от другого мяса.

Еще нам каждый день на обед и ужин выдавали по полбутылки пива, а иногда и целую. Честно скажу, я в жизни столько не выпивал, но тут подумал, что раз всё оплачено, то можно попробовать. Спустя два дня я перестал его пить. Во-первых, не такое уж оно и вкусное, а во-вторых, хотелось выступить против системы и не быть «контролируемым туристом».

К слову, о контроле. За пределами гостиницы можно передвигаться только в сопровождении гида, переводчика, сотрудника национальной безопасности и представителя турагентства. Они контролируют все твои действия. Например, говорят, что можно фотографировать, а что — нельзя. Если заметят, что снял что-то запрещенное, то потребуют удалить. Фотографировать нельзя военных или строительные объекты, а при съемке портретов вождя надо следить, чтобы его изображение полностью помещалось в кадр.

Экскурсии для туристов заготовлены по заранее утвержденному списку локаций. Среди них — Монумент идей чучхе, холм Мансудэ, горы Механсан. Из развлечений — мы ходили в акробатический цирк, посещали плантацию и вымышленную гробницу древнего деятеля. Прогуляться по улицам столицы самостоятельно не получится, а приоткрыть завесу жизни северокорейцев можно, только глядя в окно, пока едешь в автобусе.

«Поездка однозначно стоила того. Главное — не иметь ложных ожиданий и помнить, что в Северной Корее за вами будет постоянный надзор», — поделился впечатлениями от путешествия Константин Каськаев.

Ранее мы писали, что Константин Каськаев посетил 54 страны. Он назвал лучшие места для путешествий и рассказал, как объехать полмира и не разориться.

Мария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
