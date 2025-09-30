Пошла в туалет и не заметила, как родила: россиянка попыталась оправдаться за то, что оставила ребенка в турецком аэропорту

Девушка утверждает, что просто не поняла, что с ней случилось Источник: velev.news

Россиянка, оставившая ребенка в туалете аэропорта Антальи, заявила, что не знала о родах и не понимала, что с ней происходит. Своей историей Екатерина Бурнашкина поделилась в интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Девушка рассказала Ксении, что смутно помнит происходящее. В туалете, по словам Бурнашкиной, в момент родов никого не было и каких-то болей девушка не ощутила. Она не кричала, а весь процесс прошел молча.

«Не помню. Смутно. Мне стало плохо, я хотела как-будто сходить по большому, так сказать. Шоковое состояние. Состояние не понятия, что вообще произошло. Помутнение», — рассказала девушка.

Бурнашкина утверждает, что она просто не поняла, что случилось, а появившуюся на свет малышку в унитазе она просто не заметила. После случившегося девушка пошла переодеваться и готовиться к перелету уже якобы в другом туалете.

Осознание к девушке пришло лишь в больнице, после того как ее прокапали врачи.

«Я поняла, что вообще произошло. Примерно предположила, что произошло», — отметила Бурнашкина.

Кроме того, девушка не может точно сказать, в какой момент у нее отошли воды. По ее словам, возможно это случилось, когда она перед этим обращалась к врачу.

В ходе интервью она поделилась, что все 9 месяцев даже не догадывалась о беременности. При этом, врачи осматривали девушку, но якобы тоже ничего не заметили.

Фрагмент интервью Бурнашкиной Ксении Собчак Источник: Осторожно: Собчак / Vkontakte.ru

Сбитый цикл и продолжительное отсутствие критических дней 19-летняя студентка списала на стресс.

Ребенок родился в 2024 году, мы писали об этом шокирующем случае. Турецкие СМИ сообщали, что мать родила младенца в туалете и оставила там же. После этого она пошла на регистрацию рейса. К счастью, уборщица заметила ребенка и передала медикам.