НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

сев.

 770мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Пожар в десятиэтажке
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Ярославский бренд покорил Россию
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Прервется телевещание. Когда
Скончалась пострадавшая в пожаре
Афиша концертов
Страна и мир Пошла в туалет и не заметила, как родила: россиянка попыталась оправдаться за то, что оставила ребенка в турецком аэропорту

Пошла в туалет и не заметила, как родила: россиянка попыталась оправдаться за то, что оставила ребенка в турецком аэропорту

Малышку в унитазе студентка якобы просто не заметила

123
Девушка утверждает, что просто не поняла, что с ней случилось | Источник: velev.newsДевушка утверждает, что просто не поняла, что с ней случилось | Источник: velev.news

Девушка утверждает, что просто не поняла, что с ней случилось

Источник:

velev.news

Россиянка, оставившая ребенка в туалете аэропорта Антальи, заявила, что не знала о родах и не понимала, что с ней происходит. Своей историей Екатерина Бурнашкина поделилась в интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Девушка рассказала Ксении, что смутно помнит происходящее. В туалете, по словам Бурнашкиной, в момент родов никого не было и каких-то болей девушка не ощутила. Она не кричала, а весь процесс прошел молча.

«Не помню. Смутно. Мне стало плохо, я хотела как-будто сходить по большому, так сказать. Шоковое состояние. Состояние не понятия, что вообще произошло. Помутнение», — рассказала девушка.

Бурнашкина утверждает, что она просто не поняла, что случилось, а появившуюся на свет малышку в унитазе она просто не заметила. После случившегося девушка пошла переодеваться и готовиться к перелету уже якобы в другом туалете.

Осознание к девушке пришло лишь в больнице, после того как ее прокапали врачи.

«Я поняла, что вообще произошло. Примерно предположила, что произошло», — отметила Бурнашкина.

Кроме того, девушка не может точно сказать, в какой момент у нее отошли воды. По ее словам, возможно это случилось, когда она перед этим обращалась к врачу.

В ходе интервью она поделилась, что все 9 месяцев даже не догадывалась о беременности. При этом, врачи осматривали девушку, но якобы тоже ничего не заметили.

Фрагмент интервью Бурнашкиной Ксении Собчак

Источник:

Осторожно: Собчак / Vkontakte.ru

Сбитый цикл и продолжительное отсутствие критических дней 19-летняя студентка списала на стресс.

Ребенок родился в 2024 году, мы писали об этом шокирующем случае. Турецкие СМИ сообщали, что мать родила младенца в туалете и оставила там же. После этого она пошла на регистрацию рейса. К счастью, уборщица заметила ребенка и передала медикам.

Эта история вызвала общественный резонанс в турецком обществе. Мать ребенка отправили в колонию на 15 лет, но после апелляционный суд освободил ее. С тех пор женщина пытается вернуть младенца себе, а 23 сентября Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил ее родительских прав.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Происшествие Роды Беременная Аэропорт Турция Полиция Суд Интервью
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление