Как пройдет осенний призыв и сколько человек пойдут служить — решение Путина

Как пройдет осенний призыв и сколько человек пойдут служить — решение Путина

На срочную службу начнут призывать уже 1 октября

Путин подписал указ за два дня до старта призывной кампании

Путин подписал указ за два дня до старта призывной кампании

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Осенний призыв пройдет в России с 1 октября по 31 декабря 2025 года. За это время в армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент подписал указ за два дня до старта призывной кампании. В нем он обозначил также необходимость уволить с военной службы солдат, у которых истек срок военной службы по призыву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: publication.pravo.gov.ru
Источник:

publication.pravo.gov.ru

Источник: publication.pravo.gov.ru
Источник:

publication.pravo.gov.ru

«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — пояснил ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России.

Призыв в армию в этом году пройдет с использованием госинформсистемы «Единый реестр воинского учета», а значит начнут полноценно действовать электронные повестки. Этот реестр — это база данных граждан России, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии.

Подробности про осенний призыв можно найти здесь. А в другом материале мы разобрались, что такое электронные повестки, как они приходят и в чем опасность ее не заметить.

Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Призыв в армию Осенний призыв Владимир Путин
